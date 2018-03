Laura Kraut y 'Whitney', el binomio del día

El segundo CSI4* comienza en la última semana de competición en las instalaciones hípicas de Dehesa Montenmedio que tendrá el colofón final el próximo domingo con el Gran Premio Invitational. En la jornada deayer la estadounidense Laura Kraut se proclamó ganadora en la Prueba Grande Hipotels. Un tiempo de 65.47 segundos la valió al binomio formado por Kraut y Whitney (Indoctro x Majestic) para batir a los 78 conjuntos que participaron en esta prueba montada a 1,50 metros de altura. La inglesa Leonie Aitkenhead, con Clane K, consiguió el segundo puesto con un crono de 66.17 segundos, mientras que la sueca Antonia Andersson, con Caville, se colocó tercera finalizando la prueba en 66.35 segundos. Los ingleses David McPherson, con Jimcy Du Lys, y Guy Williams, con Rouge De Ravel, completaron las posiciones de honor.

En la prueba Big Tour C, la prueba saltada a 1,45 metros, el jinete británico Matthew Sampson fue el más rápido montando a Dy Korette (Indorado x Korette) parando el crono en 30.09 segundos. Por su parte, su compatriota David McPherson, con Armani Des Maraichers, fue segundo en la clasificación con 31.35 segundos. El colombiano Dayro Arroyave, con S & L Through The Looking Glass, parando el tiempo en 32,25 segundos, mientras que los británicos Thomas Whitaker, con Ebelina W, y Joe Whitaker, con Diola, cerraron las posiciones de cabeza.

En la prueba saltada a 1,40 metros, Big Tour B, la victoria tuvo acento español de la mano de Gonzalo Añón, con AD Amigo B. A continuación le siguieron la polaca Natalia Czernik, con Quasi De Kergane; el inglés Jordan Gann, con Lakeland Dancer; la belga Virginie Thonon, con Falbert SB; y la estadounidense Julie Welles, con Broekie.

En la prueba A2, el inglés Simon Crippen montando Atlanta VIII, se hizo con la primera posición. La belga Virginie Thonon, volvió a subir al podio consiguiendo el segundo lugar, esta vez, con Danaide Du Houssoit. La inglesa Faye Adams, con Demograaf, fue tercera, mientras que Chloe Winchester, con Campino 457, y el chileno Agustín Covarrubias, con Solaguayre Quitrina, fueron cuarta y quinto, respectivamente.