Largos desplazamientos para los equipos del C.R. Atlético Portuense

Debido a los desplazamientos que tienen que realizar los tres equipos que compiten esta jornada, concretamente mañana, el Club de Rugby Atlético Portuense tiene que realizar un gran esfuerzo por partida doble. Por un lado, el económico ya que ha de viajar a Málaga con el equipo Seven femenino, a Huelva con su equipo sub'14 y a Ciudad Real con el equipo senior masculino. A este esfuerzo económico se le suma el gran desgaste que sufrirán los jugadores por los largos desplazamientos a los deben de hacer frente. El equipo femenino partirá a primera hora de la mañana para comenzar el torneo a las 10:00 en la Universidad de Málaga (Teatinos) junto a otros 14 equipos procedentes de distintos puntos de Andalucía. El equipo portuense viaja con la intención de consolidar la buena línea ascendente que está teniendo en esta competición con el objetivo de subir algún puesto en la clasificación general. A las 8:00 partirá el equipo sub'14 con dirección a Punta Umbría para jugar su partido de la segunda fase (grupo promoción) contra Tartessos de Huelva a las 11:30. A la misma hora partirá el equipo senior masculino para enfrentarse a Arlequines Miguelturra a partir de las 16:00 en el estadio municipal. No debería tener excesivos problemas el equipo portuense para lograr la victoria y si es posible el bonus ofensivo ante este equipo que se encuentra 8º clasificado a 23 puntos del Portu. El largo desplazamiento no ha de mermar el juego del Atlético Portuense que debe dominar tanto en la delantera como en tres cuartos, que ha de marcar la diferencia de juego y en el marcador para poder consolidarse en la clasificación general

Imagen del pasado partido del primer equipo senior contra el CAR de Sevilla, donde la melé portuense tuvo que realizar un gran esfuerzo para aguantar la potente delantera con la que cuenta el equipo sevillano.