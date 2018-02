Kerr deja que sus jugadores se dirijan y es criticado

Las críticas recibidas por Steve Kerr, técnico de los Warriors, por delegar sus funciones en los jugadores durante el partido que disputaron la noche del lunes ante los Suns, fueron definidas por el propio entrenador como el mejor reflejo del "mundo enfermo" en el que se vive.

Kerr valoró la reacción de la crítica como "lamentable" y en la línea en la que ahora se mueve todo, de "buscar el sensacionalismo y la polémica" donde no la hay. "Contamos con un grupo de jugadores veteranos que pueden hacer la función de entrenador, es algo positivo no irrespetuoso". Iguodala, West y Green fueron los encargados de hacer el trabajo de Kerr durante los tiempos muertos: "Demostraron que no sólo saben llevar la dirección del equipo, sino que también tienen capacidad de discutir la estrategia que pondrán en práctica".

Para Kerr su acto no se puede considerar como algo irrespetuoso hacia los Suns y el resto de entrenadores de la NBA se lo tomaron con humor. "Después de los tiempos muertos los Warriors jugaban mucho mejor", bromeó Jay Triano, técnico interino de los Suns. El entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, también bromeó: "No podría hacer eso. Sin que suceda tal cosa ya dicen que LeBron (James) es el que dirige al equipo, si encima le dejo la pizarra...".