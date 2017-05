Jornet: "Dos veces el Everest en una semana abre posibilidades al alpinismo"

El deportista español Kilian Jornet, "muy emocionado" por haber ascendido el Everest dos veces en una semana sin oxigeno, aseguró que su hazaña "establece una nueva línea de posibilidades en el alpinismo".

"Estoy muy emocionado de haber podido hacer cumbre otra vez. Hoy me he encontrado bien aunque hacía mucho viento y me ha costado bastante avanzar", dijo Kilian Jornet, en declaraciones difundidas por su equipo. El escalador aseguró que "hacer dos veces cumbre en el Everest en una semana y sin oxígeno establece una nueva línea de posibilidades en alpinismo".

"Estoy muy contento de haberlo podido llevar a cabo. A partir de 7.500 metros no me encontraba muy bien y avanzaba muy lentamente. Cada pocos metros tenía que detenerme ya fuera con vómitos o con rampas. A pesar de todo, me encontraba bien en altura y decidí continuar. De vuelta, sin embargo, pensé que me gustaría volver a intentarlo encontrándome en buenas condiciones", comentó Kilian.