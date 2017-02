Jornada para olvidar del Cádiz CF 2012

Jornada de corte negativo la vivida el sábado por los dos equipos seniors del Cádiz CF 2012 en la Primera Nacional de voleibol. La escuadra femenina, dirigida exitosamente por la entrenadora-jugadora Lorena Weber, sufrió su primera derrota de la temporada después de haber acumulado 11 triunfos consecutivos. El primer rival capaz de batir a las gaditanas fue el Mintonette Almería, que se antojaba un gran peligro pues ocupaba la segunda posición del grupo C. Las almerienses acabaron imponiéndose a las gaditanas por 3-1, por lo cual las visitantes no sumaron siquiera un punto al no haberse adjudicado un par de sets. Los marcadores parciales fueron los siguientes: 25-10, 13-25, 25-23 y 27-25. Es destacable que, tras dos mangas resueltas de manera muy clara y repartidas para cada escuadra, los sets tercero y cuarto depararon un enorme equilibrio y se decidieron por la mínima diferencia. Gracias a los tres puntos cosechados, el Mintonette alcanza en la cabeza de la tabla al Cádiz CF 2012 con 31, aunque el conjunto de Almería ha disputado un encuentro más. Con dos billetes para la fase de ascenso en juego, el tercer lugar corresponde ahora mismo al Ysabel Mora Xátiva, que posee 29 puntos.

En cuanto al equipo masculino del club de la capital gaditana, también visitaba al Mintonette Almería en el Palacio Mediterráneo. Si los pupilos de David Sánchez fueron capaces el anterior fin de semana de arañar un punto frente al segundo clasificado, esta vez no se repitió una historia similar porque los invictos almerienses se mostraron muy superiores a un adversario que se tuvo que conformar con que cada set que jugó acabara con menos desigualdad. El 3-0 a favor del Mintonette llegó con estos parciales: 25-13, 25-18 y 25-22.