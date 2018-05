"En Jerez seguro que se me salta alguna lágrima"

Gelete Nieto, director de equipo del Ángel Nieto Team e hijo del fallecido Ángel Nieto, repasa la situación actual del equipo y hace balance de las primeras carreras de la temporada justo antes del Gran Premio de España, una prueba marcada en rojo en el calendario del Mundial. En Jerez, Ángel Nieto, 12+1 veces campeón del mundo, recibirá uno de los mayores homenajes que se le han rendido en los últimos meses. Gelete Nieto, así como toda la familia Nieto, es consciente del fin de semana intenso que se avecina en tierras jerezanas.

-Se han disputado únicamente tres grandes premios, pero el Ángel Nieto Team ha vivido ya algunas alegrías en Moto3, con las remontadas de Andrea Migno y de Albert Arenas en Austin, la de Migno casi hasta el podio. ¿Qué espera de ellos en las próximas carreras?

Que el mejor circuito del mundo lleve el nombre de mi padre es un orgullo, el cariño de la gente es muy bonito"Migno estará delante en Jerez, creo que debería luchar siempre por estar entre los cinco primeros"

-Creo que Albert Arenas está creciendo y todavía en proceso de conocer la moto. Sin embargo, en Qatar tuvo mala suerte, con la caída y la fractura de clavícula. Hasta ese momento estaba progresando bien, estaba muy animado y había comenzado la temporada con ganas por el cambio de moto, que siempre es algo que a un piloto le motiva mucho. Ese percance en Qatar, por suerte, no lo ha arrastrado mucho: la rotura fue limpia y empezó enseguida la rehabilitación. Ahora es sólo cuestión de tiempo, de que empiece a verse en el primer grupo. Creo que esto sucederá en Jerez ya. Su compañero Andrea Migno es un piloto experimentado, que viene de un gran equipo y de entrenar con Valentino Rossi, que es posiblemente el mejor piloto de todos los tiempos. En Texas completó un carrerón, remontando desde detrás de la parrilla para llegar casi al podio. Le falta trabajar un poco en los entrenamientos, pero en la última prueba hablamos con él y se mostró muy fuerte desde el inicio, siempre entre los cinco primeros. Es un piloto que escucha mucho y que cree en sí mismo. Estoy seguro de que en Jerez estará delante.

-¿Qué objetivos le marcaría a cada uno de ellos?

-Es pronto quizá para decirlo, pero tal y como lo veo y tal y como está el nivel de alto en el campeonato, creo que Migno debería estar luchando siempre por estar entre los cinco primeros. Estando ahí, al equipo le daría muchas satisfacciones. Sería importante verlo pelearse con el grupo delantero constantemente, y subir de forma asidua al podio. En el caso de Albert, creo que su meta debe de ser estar a partir de ahora, en las carreras de Europa, en el grupo delantero. Una vez que veamos que lo va consiguiendo, volvemos a hablar y le marcamos un nuevo reto.

-En MotoGP el equipo está viviendo un inicio más complicado. ¿Se ha vuelto quizá más difícil puntuar, con tanta igualdad en la categoría?

-Sí que es cierto que cada año hay más igualdad, que el campeonato se está apretando como se ha apretado previamente Moto3 o Moto2, y eso se nota. Álvaro Bautista es un gran piloto, de eso no cabe duda, con posibilidades de estar mucho más delante. Pero las carreras y las motos son así, y él ahora mismo no se siente todo lo a gusto que debería y eso le impide conseguir los resultados que se merece. De todos modos, estamos mejorando y no debemos perder la confianza. Él sabe que es un gran piloto, falta conseguir que vaya a gusto sobre la moto. En Karel he visto cosas que está haciendo que no son nada fáciles. Está cerca de marcar tiempos importantes, creo que tiene mucho talento, y falta trabajar un poco y que se lo crea. Es algo vital, la confianza en uno mismo. Es verdad que cuenta con una moto inferior a la del resto, es una unidad de 2016, pero aun así lo está haciendo bien.

-El Ángel Nieto Team no termina en el Mundial, continúa en la base con el FIM CEV y el Campeonato de España. Y en este inicio de temporada ha comenzado en forma: el equipo lidera todas las categorías en las que participa y ya lleva cuatro victorias y ocho podios. Los jóvenes vienen pisando fuerte…

-Nos están dando muchas alegrías los pilotos más jóvenes, tengo ganas de coincidir con ellos en alguna carrera porque veo que tienen un ambiente buenísimo y disfrutan con lo que están haciendo. Son muy jóvenes todavía y nunca deben bajar la guardia, tienen que divertirse, es vital para un piloto. Con Nico Terol están completando un trabajo increíble, formidable. El ambiente es maravilloso y hace que se suban a la moto con ganas. Han empezado muy fuertes, y ya sólo de pensar en la idea de ganar un campeonato con el equipo con el nombre de mi padre ya me siento muy feliz. He visto algunas fotos suyas, después de las victorias y los podios, con las copas y con fotos de mi padre en el box y es una sensación muy bonita. Lucharemos por esos títulos.

-Este Gran Premio de España en Jerez posiblemente sea el más especial que vaya a vivir por el homenaje a su padre, Ángel Nieto, 12+1 veces campeón del mundo y un referente para toda la afición.

-Va a ser un fin de semana inolvidable para la familia Nieto y todos sus amigos. Es un orgullo que el mejor circuito del mundo lleve el nombre de mi padre. Al final, después de todo lo que ha sucedido, ves que el trabajo que hizo a lo largo de su vida tiene su recompensa. Ha sido muy bonito recibir el cariño de la gente y todas las ideas que nos proponen en su memoria. Se lo merece, será un fin de semana súper especial con varios actos como la inauguración de su estatua en la entrada del Circuito, obra de un artista de Jerez; el cartel con el nuevo nombre del circuito; la entrega del Premio del Motor Ciudad de Jerez; la caravana con toda la afición hasta la ciudad en la que aprovecharemos para dar las gracias a todos los seguidores y en la que seguro que se me saltará alguna lágrima… Pero lo que seguro que será inolvidable será la vuelta al circuito con mi hermano Pablo, cada uno con una de las motos con las que fue campeón mi padre, él con la Derbi 80cc y yo con la Garelli 125cc, delante de toda la afición será indescriptible. Quiero dar las gracias a Dorna por todo lo que está organizando en torno a la figura de mi padre, del mismo modo que a Movistar por renombrar su plató, a Jorge Martínez por darle su nombre al equipo, y a todos aquellos que le han rendido homenaje.