Intenso fin de semana en El Puerto con rugby gradual y División de Honor B

Este fin de semana tendremos en el polideportivo portuense Rafael Sánchez oportunidad de ver al primer equipo senior de El Puerto y al futuro del rugby de Cádiz, Sevilla y Huelva. Hoy, a partir de las 11:30 horas, comenzará la Jornada Andaluza de Rugby Gradual con equipos Sub-12, Sub-10, Sub-8 y Sub-6 de clubes de Sevilla, Huelva y Cádiz. En la presente edición no podrán participar equipos de otras provincias ya que se ha hecho coincidir con otra concentración para la zona oriental de Andalucía, que organiza Granada. Los pequeños podrán competir contra otros equipos de distintas escuelas de rugby y comprobar así su progresión y lo aprendido a lo largo de la temporada, cogiendo así experiencia para próximas concentraciones en otros puntos de la territorial. Ya mañana les tocará a los seniors del At. Portuense sacar adelante un complicado partido frente al Trocadero Marbella, a partir de las 12:30. Es de destacar que e l partido será arbitrado por Alhambra Nievas, que fue elegida mejor árbitro mundial en los pasados World Rugby Awards 2016, al que aspiraron los mejores árbitros del mundo en las modalidades de rugby 15 y Seven. Tras los últimos resultados obtenidos por los portuenses y el descenso progresivo que están teniendo en la clasificación, se hace necesario hacer un buen partido para obtener puntos importantes de cara a evitar los últimos puestos de la clasificación. Por otra parte, las selecciones andaluzas U-18 y U-16 se desplazan a Valladolid para disputar el campeonato nacional de selecciones territoriales, acudiendo varios jugadores portuenses en las distintas categorías.

Los pequeños de las escuelas de rugby de El Puerto, Cádiz y Jerez, junto a otras procedentes de Sevilla, Huelva y Gibraltar, se medirán en una jornada de Rugby Gradual donde lo más importante es aprender.