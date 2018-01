Íñigo Martínez, una fuerte apuesta

íñigo Martínez, jugador fichado ayer por el Athletic Club de la Real Sociedad por los 32 millones de euros que establecía su cláusula rescisión de contrato, ha destacado la "apuesta fuerte" que ha hecho por él el club bilbaíno: "Me han transmitido que apostaban fuerte por mí y eso me ha hecho dar el paso. No ha sido fácil cambiar de aires, pero creo que era lo que había que hacer".

El Athletic Club, con los 32 millones que abonó ayer por la cláusula de Íñigo Martínez, ha ingresado 46,7 millones de euros en las arcas de la Real Sociedad por los jugadores que ha fichado procedentes del club donostiarra.

De los 13 jugadores que llegaron al equipo rojiblanco del txuri urdin, el Athletic pagó por ocho: Loren, actual director deportivo de la Real; David Billabona, Bittor Alkiza, Joseba Etxeberria, Iban Zubiaurre, Mikel Balenziaga, Xabi Castillo e Íñigo Martínez.