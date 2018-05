Iniesta inicia su aventura en Japón

Cuatro días después de disputar su último partido con el Barcelona, Andrés Iniesta inició a sus 34 años una nueva etapa de su carrera al ser presentado en Tokio como jugador del Vissel Kobe. "Es un día muy especial para mí y un desafío muy importante en mi carrera", dijo el centrocampista español en una abarrotada rueda de prensa en la capital japonesa ante cientos de cámaras y periodistas.

Iniesta explicó que eligió el Vissel Kobe por el proyecto futbolístico que le presentó el club, pero también dijo que le seduce la experiencia de vivir en Tokio y aprender de la cultura japonesa. "Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Además, Japón es un país maravilloso y su cultura también. Me gustaría disfrutar de mi vida en Japón", aseguró Iniesta en su presentación. "Japón es un país que realmente amo", añadió.

Iniesta tendrá un contrato de varios años con el Vissel Kobe, indicó un portavoz del club sin indicar los detalles. El español, que seguirá luciendo el dorsal 8, tiene previsto trasladarse lo antes posible con su familia a Japón y habituarse a su "maravillosa cultura". Sin embargo, se incorporará de lleno al equipo una vez que concluya su participación en el Mundial de Rusia con España.

En la firma del contrato, Iniesta estuvo acompañado por el dueño del Vissel Kobe, el empresario Hirosihi Mikitani, quien es propietario también de la tienda on line Rakuten, patrocinador principal del Barcelona.

Mikitani ha sido una pieza clave en el fichaje del internacional español. De hecho, el empresario japonés acompañó a Iniesta en el vuelo rumbo a Japón. Y una foto de ambos juntos en las redes sociales fue la que finalmente acabó con las especulaciones y confirmó el destino elegido por Iniesta.

El Vissel Kobe marcha actualmente en el sexto lugar de la liga japonesa con 22 puntos en 15 jornadas. Se encuentra a 15 unidades del Sanfrecce Hiroshima, cómodo líder de la competición con nuevo puntos de ventaja sobre el segundo. El nuevo equipo del centrocampista español figura a cinco puntos de los puestos que entregan plaza para la Champions asiática.

Iniesta resaltó el "alto nivel" del fútbol japonés, tanto en la J-League como en la selección nacional. Además, dijo que le gustaría contribuir al crecimiento del fútbol en el país asiático. "Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros y jugar juntos", dijo el jugador manchego.

En el plantel del equipo nipón, ubicado a 500 kilómetros al oeste de Tokio, destaca el ex internacional alemán Lukas Podolski, quien se recupera de una lesión muscular actualmente. "Jugar contra jugadores como él es un gran incentivo y tenerlo como compañero de equipo también será muy importante para mí", afirmó Podolski, que juega en el club japonés desde hace un año. "Iniesta es un gran jugador, uno de esos que quieres en todos los equipos. En un mapa de todo el mundo, él puede tocar con su dedo cualquier lugar y sería bienvenido", añadió el ex internacional alemán.

Iniesta dejó formalmente el Barcelona el domingo tras el partido que el equipo azulgrana ganó por 1-0 ante la Real Sociedad en la última jornada de la Liga.