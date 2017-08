El Industrial merece mucho más pero Los Barrios vence

La Unión Deportiva Los Barrios se alzó ayer con el XXXI Trofeo Ciudad de Chiclana frente al Chiclana Industrial, que mereció mucho más desde el inicio del partido. Los rojinegros se impusieron en en centro del campo con su propuesta de fútbol de toque. En el minuto 23, Crespo se inventó un jugadón, centró para Dani Guerrero pero su disparo salió rozando el palo. Después de otras dos ocasiones seguidas de los locales marcó David Salcedo para Los Barrios en el 25.

La conexión entre Crespo y Dani Guerrero hizo muchísimo daño a la defensa rival, que no tuvo suerte de cara a portería. Pero en el 36 el colegiado pitó penalti a favor de los barreños que se encargó de lanzar Seba pero un astuto Carlos pudo detenerlo. Antes del descanso se sucedieron más ocasiones para el Industrial, a través de Dani Sánchez y Dani Guerrero. Justo al borde del pitido del árbitro fue Piojo el que la tuvo pero despejó la defensa. Por las ocasiones y por el juego vistoso y vertical, el resultado en el marcador era totalmente injusto.

En la segunda mitad, con los primeros cambios, el duelo no tuvo un dominador claro pero fue el Industrial, el que golpeó primero con una gran jugada de Crespo que culminó Dani Guerrero. La dupla funcionó a la perfección. Con el paso de los minutos la Unión fue imponiéndose en el físico aunque el juego no fue fluido por ninguna de las dos partes. Cuando se entró en la recta final llegó el tanto Feliciano.Los de casa reclamaron un posible penalti a Dani Guerrero en el 85' pero no hubo tiempo para más y el trofeo se marchó para Los Barrios.