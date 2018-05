"El Industrial ha sido un digno competidor"

El pasado domingo se certificó en Chapín el descenso anunciado del Chiclana Industrial a Primera Andaluza. Con su victoria, el Xerez DFC se convirtió en equipo de Tercera, en un encuentro complicado porque los chicos de Bolli dieron la cara en todo momento, haciendo de su área un frontón, y peleando hasta el último minasuto. Aunque era lo más probable, "pesaba más la situación arrastrada que la derrota en sí y no puedo más que felicitar a mis jugadores por el trabajo realizado", confiesa el técnico.

Tal vez porque los partidos que se debieron ganar era contra los rivales directos es por lo que los jugadores afrontaron el choque con mucha tranquilidad y haciendo un trabajo muy serio para las condiciones económicas y deportivas que limitan al club. "Nos olvidamos por completo de la clasificación sino sabiendo que nos iba a tocar sufrir y correr mucho", apunta. Con un presupuesto ínfimo y los dos pivotes del mediocampo lesionados, Bolli reconoce que "pudimos perder por 3-0 y sin embargo el gol vino a balón parado por una falta que no existió". El Chiclana Industrial está satisfecho porque hicieron todo lo que estaba en su mano teniendo en frente a un coloso como el Xerez DFC.

La imagen fue la misma que los rojinegros han dado esta temporada, sin achantarse ante los fuertes, aunque en esta ocasión la posesión de la pelota no fue de los chiclaneros. Una vez más, los de El Fontanal demostraron que han sido "un digno competidor" y que probablemente han merecido más de lo que han cosechado, "por méritos propios". El entrenador considera que algunos de los equipos que finalmente mantendrán la categoría "no son superiores" pero también echa la vista atrás y destaca "la falta de acierto en ataque, sobre todo en los partidos como local" como principal factor de este descenso. Pero como el propio míster apunta, "en muchas ocasiones, no por merecer más obtienes más premio".

Bolli no se excusa en el bajo presupuesto como una de las razones que les han llevado hasta aquí, pues "muchos de los clubes donde sus jugadores cobran cifras considerables han estado en la cuerda floja hasta hace poco. Por eso nosotros tratamos de dejar ese aspecto a un lado y no tenerlo en cuenta". El técnico tiene claro que "un club lo forman dos equipos: uno del campo hacia dentro y otro hacia fuera", con lo que quiere destacar también el buen aprovechamiento de los recursos económicos por parte de la directiva, entre otras funciones de su labor, así como agradecer a los medios de comunicación el trato recibido.

Por delante quedan dos choques intrascendentes para los rojinegros y que disputarán sin ninguna presión. "Es difícil afrontar partidos como estos, una vez perdido el objetivo. Ahora es el momento de saborear lo que nos queda en División de Honor y hacer un partido bonito mañana ante nuestra afición", señala Bolli.