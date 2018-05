Incertidumbre una semana más en el Recreativo

El Recreativo Portuense afronta las dos últimas jornadas ligueras sumido en plena lucha por la permanencia. Las cábalas de la entidad concluían hace algunas semanas que a estas alturas la salvación sería un logro, pero la falta de acierto propio y, sobre todo, la buena racha cosechada por Juventud Sanluqueña y la espectacular firmada por el Guadiaro han mandado al traste dicha hipótesis.

Con Chipiona (19 puntos) y Jédula (26) ya descendidos y Rayo Sanluqueño (31) con muchas papeletas para seguirles los pasos, hay cinco equipos pugnando por evitar la 15ª plaza: Guadiaro (40), Tesorillo (39), el propio Recreativo (38), Juventud Sanluqueña (37) y San José Obrero (35).

El Recre tiene que recibir al Guadiaro este domingo y despedirá la liga en el Gutiérrez Amérigo, visitando al Chipiona, colista. Son varias las cuentas que pueden hacerse, pero una parece erigirse fundamental: si se pronostica que el San José Obrero se impone en los dos choques que le restan (juega contra Chipiona y Jédula), el Recreativo, teniendo en cuenta que le favorece el goal average frente a los jerezanos, necesita ganar al menos uno de los dos partidos pendientes para seguir en Primera Andaluza. En otra especulación consta que la Juventud Sanluqueña tiene un desplazamiento difícil (visita al Trebujena, que no puede descuidarse en su deseo de play-off) para concluir en Sanlúcar ante un Bazán que desde que se aseguró el liderato camina en caída libre. Sólo con que los sanluqueños venzan en uno de los dos choques, incluso aunque perdieran el otro, ya obligarían a los portuenses a acumular al menos dos empates (el Recre gana el coeficiente particular).

En ese panorama arriba al Marcos Monge un Guadiaro que ha ganado ocho de sus nueve últimos encuentros, serie que firmaría cualquier grande del fútbol mundial y que le permitió abandonar los puestos de descenso y ubicarse en una relativamente cómoda 11ª posición, con 40 puntos, a solo uno de salvarse matemáticamente.

"Hace mucho tiempo que la salvación no estaba tan cara. La temporada anterior el descenso lo marcó el Estella con 31 puntos; esta campaña harán falta 40 ó 41 para no caer", apunta el técnico rojiblanco, Juanjo Durán, quien subraya la idea de "ganar un partido sin pensar en lo que hacen los demás". El técnico quiere "cerrar cuanto antes" el objetivo, aunque se consuela pensando en que si las cosas no salen bien contra el Guadiaro ("un conjunto muy fuerte arriba, con Lata, Fiera y Nico Bezares, que no se complica en defensa y que viene a El Puerto con el trabajo casi hecho") todavía quedaría el último cartucho en Chipiona.

Los portuenses han de afrontar el choque contra los campogibraltareños sin los dos centrales titulares: Víctor requirió de ocho puntos de sutura tras una caída con el industrialista Morlán y Juanca acumula cinco tarjetas amarillas, circunstancias que obligarán a soluciones alternativas.