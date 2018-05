Impecable fase del Candray

No hubo siquiera un resquicio para la sorpresa en la tercera jornada del Campeonato de Andalucía de clubes de baloncesto de la categoría infantil femenina pues el Candray de San Fernando se hizo con la primera posición de su grupo, un logro que casi tenía asegurado después de saldar con triunfos holgados sus dos primeros compromisos. Ayer le puso el broche a su inmaculado tramo inicial de la competición, que se celebra en La Línea, con otra victoria abultada. En esta oportunidad batió (77-43) al Agustinos, campeón de la provincia granadina. Las isleñas no se relajaron a pesar de que les bastaba perder por menos de 27 puntos para acabar al frente del grupo A. Hoy toca jugar los cuartos de final con el Maristas, campeón de Córdoba y segundo clasificado del grupo C.

En lo que respecta al Adesa'80, las sanluqueñas completaron su pleno de derrotas en el grupo B al caer también (51-54) contra el Cajamar CB Almería.