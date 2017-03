Howley cierra con éxito el fin de semana en Montenmedio

El irlandés Richard Howley cerró una brillante semana de competición en el XXIII Circuito Hípico del Sol al vencer el Gran Premio con Calmond. El belga Eric Van der Vleuten con Zigali PS fue el que más cerca quedó del irlandés.

En la otra prueba Ranking de la jornada, el Big Tour C saltado a 1,45 metros, fue el italiano Luca Moneta con Neptune Brecourt el más rápido. La checa Emma Augier de Moussac con Copia fue segunda y el irlandés Greg Broderick también continuó con su racha de buenos resultados con Daify, siendo tercero. Los británicos se impusieron en 1,40 metros, el Big Tour B, con la británica Harriet Nuttall montando a Silver Lift; Matthew Sampson con Ebolensky y Millie Allen con Balou Star en los primeros puestos de la clasificación. Española fue la victoria en Big Tour A2, la prueba de 1,35 metros, gracias al gran recorrido firmado por Gonzalo Añón con G and C Fredo LS. Los británicos Mark Armstrong con Balougio III, Beth Vernon con Omane del Faux y de nuevo Crippen en esta ocasión con Temple Claudius siguieron al español.