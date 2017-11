Heynckes vira al Bayern

Ni Leipzig, ni Borussia Dortmund. Nadie parece poder plantar cara en el fútbol alemán al renovado e imparable Bayern Múnich, que marcha cada vez más firme rumbo a su sexto campeonato de liga consecutivo y augura de nuevo una temporada predecible. Lejos quedaron ya los sueños de los otros clubes alemanes de poder arrebatar la corona al Bayern tras su débil comienzo de temporada.

La llegada de Jupp Heynckes al banquillo, en sustitución de Ancelotti, ha sido un revulsivo para un equipo que se ha convertido desde entonces en una máquina de ganar: siete partidos y siete victorias entre las distintas competiciones. El Bayern ha pasado de estar cinco puntos por detrás de la cabeza a lograr el liderato de la Bundesliga hace una semana y situarse actualmente cuatro unidades por encima del segundo, el Leipzig.

"Y ahora: ¡El gran aburrimiento!", tituló ayer el diario alemán Süddeutsche Zeitung tras la victoria bávara 1-3 en el clásico del sábado ante el Dortmund. Los jugadores del Bayern, desde ya, no se mostraron preocupados por esta posibilidad. "No tendríamos problema alguno si se convierte en una liga aburrida", comentó Mats Hummels. El defensa aseguró no creer que vaya a ser así, aunque su expresión dijera algo diferente.

"Es increíble lo que el entrenador ha logrado en tan poco tiempo", comentó por su parte Arjen Robben, uno de los muchos jugadores que ha vuelto a florecer tras intensas semanas de trabajo bajo las órdenes de Heynckes, el estratega que retornó de su retiro dorado a sus 72 años. Ahora el Bayern vuelve a soñar a lo grande, aunque Robben intenta frenar las expectativas. "Se debe dejar de hablar ya del triplete. Estamos a principios de noviembre", pidió el mediapunta holandés.

Heynckes regresó para hacerse cargo del equipo en un momento de crisis y sólo hasta finales de temporada para dar tiempo a la directiva a encontrar a la persona adecuada.

"Hemos trabajado y cuando volvamos a tener a bordo a los jugadores lesionados como Ribery, Müller, Neuer y Boateng jugaremos incluso mejor", declaró el entrenador que logró el histórico triplete del Bayern en 2013 en su última temporada como entrenador antes de retirarse.