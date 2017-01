"Hablar con el equipo y soltar la rabia suaviza mucho el dolor"

-¿ganar Roland Garros supuso un cambio de vida?

-No ha cambiado nada, soy la misma que antes. Sí me costó un poco después de una aventura tan grande. Pero me voy adaptando, voy mejorando y me voy acostumbrando más a las sensaciones; eso es una forma de mejorar.

-¿Se ve jugando a una edad como la de Serena Williams?

-Si me lo preguntas ahora, no. Pero es que ella es una bestia físicamente. No sé si mi físico se puede comparar con el de ella. Serena puede jugar cuatro años más y seguirá siendo una bestia igual.

-Si pudiera, ¿qué tomaría de Nadal, de Djokovic, de Federer y de Murray?

-De Rafa muchas cosas, pero especialmente su espíritu luchador. De Djokovic, su consistencia. De Federer, uff, ¡todo!, el talento que tiene. De Murray, es una bestia física.

-¿Cuál de los cuatro citados antes cree usted que ha marcado una época?

-Soy muy fan de Federer, cada vez que lo veo jugando un partido digo '¡guau!'. Creo que me decantaría por Federer.

-Ha ganado Roland Garros y disputado la final de Wimbledon, cuál le gustaría ganar ahora?

-Cualquier torneo, aunque con Wimbledon me quedé con la miel en los labios, pero cualquiera de ellos, cualquiera que juegue, por muy pequeño que sea. Al final de un cuadro de 64 jugadoras sólo queda una y, cuanto más grande sea el torneo, mejor.

-Si dentro de una semana tuviera que retirarse, ¿cómo le gustaría que le recordaran?

-¡Si todavía soy muy joven! Nunca lo he pensado, pero me gustaría que me recordaran como una chica que fue buena jugando al tenis, que le gustaba y que lo hacía desde pequeña desde que tenía tres años. Y que tenía un carácter difícil.

-¿Cómo se hace para olvidar una derrota?

-Depende. Hay torneos en los que he perdido y me ha afectado durante una semana. Sobre todo cuando vuelves a tocar las bolas, la pista y vuelves y recuerdas cómo perdiste. Entonces si que te afecta. Otras veces pierdes y al día siguiente estás en la piscina.

-¿Y cómo se recupera el estado de ánimo? ¿Cuál es la solución?

-Hablar con mi equipo. El bla, bla, bla ayuda mucho. Analizar el porqué y suavizar. Al final, hablar y soltar las rabias suaviza mucho el dolor.