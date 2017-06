Guardiola: "Le he dicho a Valverde que tire millas"

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha admitido este jueves que ha hablado con el nuevo preparador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, a quien le ha dicho: "Tira millas", invitándole a que sea él mismo en el Camp Nou, porque está convencido de que lo hará bien.

"La directiva ha escogido muy bien. Creo que hoy día el liderazgo de las personas que dirigen un equipo de fútbol pasa por tener este perfil: más calmado, de dar pocos titulares y dejar que el fútbol hable, porque con el ruido que hay, si no llevas con tranquilidad la gestión, a largo plazo de dos o tres años se quema todo muy rápidamente", ha señalado el que fuera entrenador azulgrana.

En una entrevista concedida esta mañana a la emisora 'Catalunya Rádio', Guardiola ha hablado más de Valverde: "Ernesto es una persona muy sensata y ha tenido mucho éxito en Grecia, y sus equipos me gustan mucho cómo juegan. Cuando lo hacía contra el Barca, (el Athletic Club) nos apretaban arriba y nos creaban problemas. Sus equipos tienen mucha autoestima. Lo hará muy bien. He hablado con él y le he dicho: 'Tira millas'".

Guardiola, que se encuentra de vacaciones en Barcelona, ha insistido que el carácter de Valverde le permitirá "ganarse a los jugadores".

Uno de ellos es Lionel Messi, de quien Guardiola ha vuelto a hablar maravillas. "Nos gustaría estar dentro de la cabeza de Messi para saber qué pasa allí dentro. Es un privilegiado y un superdotado, es uno de los atletas más grandes de todos los tiempos", ha asegurado.

"Carga con el peso de Argentina a sus espaldas. La gran ventaja de tener a Leo es que los otros diez jugadores saben que tienen a Leo Messi, y que tarde o temprano la liará. Como entrenador, pensaba que cuando el balón llegase a Messi marcaría y esto sólo lo puede hacer el mejor de todos los tiempos", ha añadido.

"Lleva el peso y lo sabe soportar. La dificultad que entraña salir en cada partido y que todo el mundo tiene la expectativa que hará tres goles o dará tres asistencia y todo ello cada tres días... Esto es una animalada. No hay ser humano que lo pueda aguantar, excepto él. Lo mejor de Leo es que nadie hace las cosas tan sencillas ni tan bien como él", ha destacado.

Frente a Messi, siempre aparece la figura de Cristiano Ronaldo, de quien Guardiola también ha lanzado elogios: "La grandeza de Cristiano es su manera de ser. El carácter de cada uno le ayuda a ser lo que es en el campo. Si Cristiano no fuese como es, no sería así (de futbolista)".

Por otra parte, ha hablado de la acción de responsabilidad que presentó la actual junta contra la directiva de Joan Laporta y que recientemente la Audiencia de Barcelona ha vuelto a dar la razón a los gestores anteriores.

Para Guardiola, sabiendo cómo se ha resuelto esta demanda en los tribunales, está convencido de que la directiva de Sandro Rosell (impulsor) y Josep Maria Bartomeu (que presentó un recurso) "no hubiesen presentado la acción de responsabilidad".