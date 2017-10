El Girona dinamita la Liga (2-1)

El Girona logró esta tarde una victoria histórica en Montilivi (2-1), al remontar su partido ante Real Madrid y sumar tres puntos de oro ante el vigente campeón de la competición, en el debut de los catalanes en Primera División.

Stuani y Portu, en la segunda mitad, le dieron la vuelta al gol logrado por Isco al inicio del partido, para dejar al Real Madrid a ocho puntos del líder, el Barcelona.

Desde el pitido inicial, la igualdad entre los dos equipos fue la nota dominante. Como ha sucedido en todos los partidos de este curso, el Girona ha tratado de tú a tú a su rival, y además hoy lo superó claramente en intensidad.

Cómodos sobre el terreno de juego, los futbolistas de Pablo Machín se acercaron a la portería defendida por Kiko Casilla desde los primeros compases del encuentro.

La primera ocasión clara del partido llegó en el minuto 12, cuando un centro envenenado de Pablo Maffeo se estrelló en el palo de la portería visitante y levantó de sus asientos a los 13.383 aficionados que llenaban las gradas de Montilivi.

El Girona no pudo materializar su primer acercamiento peligroso al área rival, pero sí lo hizo el Real Madrid, en la jugada siguiente.

En una acción casi perfecta, los jugadores blancos armaron una rapídisima contra. El balón llegó hasta las botas de Cristiano Ronaldo y, desde la frontal del área, el luso conectó un duro disparo que obligó a Bono a intervenir.

El marroquí, titular por segundo partido de Liga consecutivo, logró despejar el balón, pero se lo dejó franco a Isco, que remató a placer a gol.

Pese al tanto, el Girona no se desanimó, siguió buscando el empate. Muy bien plantados sobre el terreno de juego y jaleados por la afición, los futbolistas rojiblancos complicaron el trabajo a un Real Madrid que cometía demasiados errores en la salida del balón y que tenía muchos problemas para madurar las jugadas.

Stuani y Borja García llevaron el peligro local en los siguientes minutos, mientras el Madrid buscaba el segundo con insistencia.

Lo intentó Cristiano Ronaldo en hasta tres ocasiones claras, pero el luso, que continúa gafado de cara a portería en la competición doméstica, no pudo celebrar su recién estrenada condición de 'The Best' con un tanto en Montilivi.

Antes del descanso, Portu cabeceó al palo, un centro de Aday Benítez, pero el empate se hizo esperar hasta la segunda mitad. A los 53 minutos, Stuani culminó una magnífica jugada de Pere Pons, para anotar su quinto gol en la Liga.

Cuatro minutos después, el delirio llegaba a Montilivi con el 2-1. Lo marcó Portu, que remató en posición dudosa enviando el balón junto al palo izquierdo de Casilla.

El Girona incluso pudo aumentar distancias mediante Stuani, pero esta vez el '9' uruguayo no acertó en su disparo, que se marchó rozando el palo de la portería visitante.

El Madrid, comandado por Isco, pero falto de ideas, tocó a rebato en busca del tanto del empate, pero el Girona aguantó muy bien el tipo hasta que el colegiado pitó el final del partido.