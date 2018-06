Garbiñe despacha a Stosur y sella su pase a octavos

Garbiñe Muguruza selló rápidamente su pase a octavos de final en Roland Garros al derrotar, en apenas una hora y dos minutos de juego, a la australiana Samantha Stosur. La hispano-venezolana, tercera preclasificada en Roland Garros, firmó un contundente 6-0 y 6-2 ante Stosur, en un cruce que, al menos en la previa, se esperaba más ajustado.

"He jugado muy bien, he sabido cómo jugar con su táctica, ha sido un mix, pero he sabido controlar el partido desde la primera bola", expresó. "Una siempre piensa que va a ser un partido muy disputado, muy largo, una siempre se prepara para lo peor, el último partido que jugué contra ella fue a tres sets, estoy contenta de que haya sido un partido menos dramático", añadió.

"Ella ha cometido unos pocos más de errores no forzados y yo he jugado bien, he salido con confianza, sabiendo lo que tenía que hacer, y me ha funcionado hoy muy bien", consideró la española, con sólo nueve errores no forzados por 20 de su rival.

Y es que en la pista Philippe Chatrier sólo hubo noticias de Muguruza, campeona en París en 2016, que impuso condiciones al romper seis veces, tres en cada set, el servicio de la australiana. Stosur, campeona del US Open 2011, sólo pudo sumar dos juegos en el partido, cuando se puso 2-2 en la segunda manga.

En ese contexto, la australiana, finalista en Roland Garros en 2010, tuvo alguna esperanza, pero Muguruza la aplacó rápidamente y se citó en octavos de final con la ucraniana Lesia Tsurenko.

"No estoy pensando más allá de mi siguiente rival", señaló Muguruza. "¿Para qué? Si no tiene sentido. Ahora estoy pensando en Tsurenko y ya está", añadió.

Muguruza es la única superviviente española en el cuadro femenino.