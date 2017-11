Garbajosa aún confía en hallar una solución

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), confió en que aún haya tiempo para una solución al conflicto que mantienen la FIBA y la Euroliga a costa de la 'ventana de selecciones'.

"Queda poco tiempo pero confío en que, mientras quede tiempo, haya una solución. Creo que es mejor una solución pactada y hablada antes de entrar en conflictos", indicó tras acudir a un desayuno informativo.

Sobre su postura suya y la del organismo internacional, declaró: "Lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Propusimos que la Euroliga adelantara un día los partidos, posponiendo las selecciones un día el primer partido, para al menos ganar tiempo en cuanto a noviembre y febrero. Tendríamos así un año entero para poder negociar y buscar un acuerdo válido que nos dé sitio a todos".

"La Euroliga dijo que no aceptaba esa propuesta, sus motivos tendrá. Y también que iba a emitir otra propuesta de negociación que no ha llegado", explicó durante su intervención ante los medios de comunicación.

Garbajosa defiende su papel y espera que puedan contar con los mejores jugadores posibles para estos partidos: "Mi obligación como presidente de la federación es que la selección española compita en todas las citas al máximo nivel y para eso hay que convocar a los mejores jugadores disponibles".

"Aparte, nosotros tenemos una serie de accionistas, desde el CSD hasta los patrocinadores privados, que quieren tener la mejor selección posible y que esté representada en todas las competiciones posibles, como ha venido haciendo hasta ahora con un gran éxito para orgullo de todo el país", añadió.

Asimismo se mostró preocupado por la situación: "Consideramos que el momento que vive el baloncesto es extremadamente preocupante. Me cuesta creer que la selección española, que es un referente junto a otros grandes deportistas, al no poder contar con los jugadores necesarios, corra un severo riesgo de no poder representar a nuestro país en los partidos internacionales hasta el 2021. Desaparecería del mapa".

"Uno de los grandes referentes en la historia de nuestro deporte, que es Pau Gasol, cuyo interés por ir a la selección nacional es constante, igual no puede volver a competir con nuestra camiseta porque España no se clasifica. Supondría un drama tremendo", agregó.

Por otro lado trató el hecho de que estén exentos de acudir a estas convocatorias quienes juegan en la NBA: "Hay también unas circunstancias legales que son necesarias de explicar. Los clubes de Euroliga son clubes de la ACB que tienen un convenio de colaboración con la federación y participan en la Euroliga, igual que en Turquía o en Grecia. Por eso tienen que supeditarse a la normativa nacional de cada país".

"Las franquicias de la NBA tienen una razón diferente. Es una organización privada, al margen de FIBA. Hay un convenio con ésta pero no está bajo su paraguas. Ésa es la gran diferencia", aclaró en sus palabras.