"Ganar o ganar", la consigna del Chiclana

"A estas alturas no nos vale otra cosa que no sea ganar, ganar o ganar". Así de contundente se mostró José Antonio Neva en la previa del partido que mide hoy al Chiclana con el San José en el campo Municipal. Y tiene razón. Ya no queda tiempo ni excusa que valga. Además, para colmo, en su última salida a Conil marcaron dos goles y encajaron el doble, cuando los blancos no marcaban ninguno desde hace un mes (en esa jornada contra La Palma curiosamente también anotaron dos tantos y acabaron perdiendo por 2-3).

Cierto es que la falta de gol es notable y el talón de Aquiles del vestuario pero no podemos obviar la mala suerte que sufren los de Neva, sobre todo con los arbitrajes en casa. Por si no fuera suficiente, el colegiado que arbitrará este mediodía la contienda fue expedientado la pasada jornada por la Federación Andaluza por una expulsión de un jugador xerecista que reclamó el club durante el desarrollo del encuentro frente a la Roteña. Esperemos que eso no afecte al ánimo del trencilla en el partido de hoy, pues la mayoría de los árbitros que han pasado por el Municipal esta temporada no han sido precisamente caseros. "No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos lo quiten, y sus actuaciones aquí nos han restado muchos puntos", recuerda el míster, tras varios goles anulados que eran legales y otras decisiones que han acabado condicionando los partidos. No exageramos si decimos que al Chiclana le deben alrededor de diez puntos si no fuera por esos clamorosos errores arbitrales. Y diez puntos, en la tabla clasificatoria, cambiarían totalmente la posición del club, que ahora ya estaría en una tranquila zona media.

Desafortunadamente la realidad es la que es y con ella es con la que hay que lidiar. Por eso, tal y como dice el míster, "cada partido que nos queda por disputar es una final y tenemos que dar todo lo que tengamos y más, vaciarnos en cada encuentro, aunque sabemos que no dependemos de nosotros mismos". Ese es otro de los factores negativos que se suman a la dramática situación que vive el vestuario chiclanero, pues no les vale solo con ganar los tres partidos que quedan, sino que tendrán que estar con un ojo en el marcador de los choques de los demás implicados en el descenso y que ellos no puntúen.

Ardua tarea la que le queda por delante al club señero de la ciudad, pero en el que todos confían que se salvará de la quema.