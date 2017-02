Gabri, del CR At. Portuense, concentrado en Jaca con la selección española sub'20

Jornada muy importante para el equipo senior del CR Atlético Portuense, que tiene un complicado partido en Madrid y que además no podrá contar con Gabriel Vélez Gabri, que se encuentra concentrado en Jaca con la selección Española Sub-20. El que el At. Portuense tenga a uno de sus jugadores en la selección Sub-20 es muy importante para el club, ya que demuestra que la entidad portuense sigue sacando de su cantera jugadores de gran nivel con una trayectoria que les puede llevar en poco tiempo a la selección absoluta. El jugador, una vez acabado el partido del pasado domingo, partió hacia Jaca para incorporarse al resto de la selección para preparar próximos compromisos internacionales, estando concentrados hasta hoy. Centrándonos en el equipo senior, se enfrenta hoy a las 12:30 horas al CRC Pozuelo, segundo clasificado en la tabla y con un solo partido perdido durante la competición. Vuelve a ser una jornada muy importante para los equipos clasificados en la parte baja debido a que entre ellos existen pocos puntos de diferencia y quedan varios partidos entre los colistas, que serán decisivos de cara a las posiciones finales de la temporada. Por su parte, el resto de categorías del club no tienen competición en este fin de semana debido a que están pendientes de conocer el calendario de la segunda fase para los Sub-18, Sub-16 y Sub-14. Por otro lado, el equipo femenino, tras el buen resultado obtenido en la última concentración, sigue con su preparación, teniendo su próximo compromiso la semana que viene con la participación en el torneo de las Cocodrilas de Sevilla.

Gabriel Vélez Gabri, en una de sus jugadas preferidas en el partido jugado contra el actual líder, Liceo Francés, correspondiente a la actual temporada. Se le ve saliendo de una agrupación con el balón controlado.