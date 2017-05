El mejor piloto en el arranque del Mundial es Franco Morbidelli, el único en las tres categorías que se presenta en Jerez al copo de puntos tras firmar un hat-trick que no se conocía en la división intermedia desde hace 16 años, cuando el malogrado Daijiro Katoh ganaba las cuatro primeras carreras del Campeonato, Jerez entre ellas. Ese es el reto del piloto italiano del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, el hombre a batir en el Gran Premio de España porque si sale del Circuito el domingo con 100 puntos esto no va a tener color.

Morbidelli, Franky en el paddock del Mundial, ha logrado recuperar la atención de la afición italiana en Moto2. Los tifosi, centrados en Valentino y MotoGP, ya miran de reojo la categoría intermedia ilusionados con cortar la peor sequía de títulos de toda su historia: son ya siete años en blanco desde 2009, cuando Rossi se impuso en MotoGP en el último de sus nueve títulos. Desde entonces, Italia sueña con un heredero para Valentino y el arranque de Morbidelli alimenta las esperanzas transalpinas de que el sueño se convierta, por fin, en realidad.

Morbidelli es el hombre a batir y el enemigo nº 1 de la parrilla de Moto2, sobre todo después de la exhibición de repertorio ofrecida en Losail, Termas de Río Hondo y Austin, que ha ratificado las buenas sensaciones que dejó el piloto surgido de la VR46 Academy en el final del Mundial 2016. Sus rivales se agarran al manido pero cierto aserto de que el Mundial de verdad empieza en Jerez, entre otras cosas porque no les queda otra que frenar a Morbidelli como sea, porque si no, Franky goes to Hollywood y se convertirá en la estrella de la categoría sin oposición.

Entre los obligados -y necesitados- a reaccionar está Álex Márquez, compañero de Morbidelli en el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS y que tiene en su falta de regularidad sun principal hándicap para aspirar al título mundial. Con potencial suficiente -campeón de Moto3 en 2014 y con la misma moto que el líder del Mundial-, el pequeño de los Márquez ya fue el más rápido en los entrenamientos oficiales de la categóría celebrados el pasado mes de marzo en la pista jerezana, cuando marcó un 1:41.989 que se quedó muy cerca del 41.730 conseguido en 2016 en estos mismos test por Áxel Pons en la que es hasta el momento la mejor vuelta realizada por una Moto2 en el trazado jerezano. Claro que su compañero Franco Morbidelli no le iba a la zaga y marcaba un 42.103 que ya dejaba claras sus intenciones...

Álex Márquez es el piloto español más cualificado para pelear el título pero no es el primero de la Armada en la clasificación, en la que le lastra el cero de Argentina y en la que llega por detrás de un Xavi Vierge que ha puntuado en las tres citas previas.

Entre los dos españoles y el líder se sitúan Luthi, Oliveira y Nakagami: el suizo, eterno aspirante al cetro, aguanta a duras penas el ritmo de Morbidelli, al que siempre ha acompañado en el podio, y tiene buenos números en el trazado jerezano: tres podios y tan sólo una vez quedó fuera del top ten; el portugués es una de las sorpresas agradables en este arranque del Mundial a lomos de la nueva KTM, con la que fue cuarto en Catar, segundo en Argentina y sexto en Estados Unidos; el japonés también ha conseguido buenos resultados en Jerez, colándose dos veces entre los cinco primeros, y llega con dos terceros en su haber y una caída (Argentina) en el debe.

El resto de la parrilla, con abundancia de italianos, estará atento por si alguno de los favoritos patina en Jerez, Gran Premio que debe suponer un punto de inflexión para otros pilotos españoles como Áxel Pons, Jorge Navarro o Isaac Viñales, todos ellos con Kalex.