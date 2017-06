La Fiscalía se querella contra Pedrag Mijatovic por fraude a Hacienda

La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra el ex futbolista Pedrag Mijatovic por defraudar a Hacienda 189.534,93 euros durante el ejercicio fiscal de 2011, ha informado este organismo.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía ha presentado una denuncia ante los juzgados de Instrucción de Alcobendas (Madrid) a raíz de un informe que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria remitió el pasado 30 de mayo a la Fiscalía Provincial de Madrid.

Los hechos que se le imputan están relacionados con la declaración del IRPF del ejercicio 2011, en la que Mijatovic incluía como única renta la titularidad de un inmueble que tenía al 50 por ciento en la localidad malagueña de Mijas.

Tal y como precisa la denuncia, el ex jugador montenegrino no está dado de alta en el censo de empresarios o profesionales y, por lo tanto, no ha declarado ningún importe por este concepto, pero, según la Fiscalía, "realmente" desarrolla su actividad como asesor o intermediario en el mundo fútbol.

Las cantidades recibidas en sus cuentas, que no han sido declaradas, "son realmente las contraprestaciones por la realización de dicha actividad", subraya la querella, en la que se asegura que los ingresos de Mijatovic obtenidos por rendimiento de capital mobiliario tampoco fueron computados por este concepto.

Según las pesquisas de la Fiscalía, Mijatovic aportó a varias sociedades de las que es titular real diversas cantidades en concepto de préstamo, en una modalidad que tiene un tipo de rentabilidad anual del 5 %.

De este modo, si el capital prestado a sus sociedades ascendió a 2.850.976 euros, el interés devengando sería de 142.548 euros.

Además, Mijatovic tenía a nombre de una sociedad de la que era propietario real al 99,99% el pago del alquiler de la residencia donde vive en Madrid.

Pese a que el contrato establece que los gastos de suministros deben ser de cuenta del inquilino, el querellado no los satisfizo, sino que se hizo cargo dicha sociedad. Esa cantidad ascendía a 15.296 euros.

"Por tanto -añade la Fiscalía-, son utilidades percibidas por Mijatovic en función de su condición de socio de la entidad y, en consecuencia, son ingresos de capital mobiliario a computar como rentas en especie por importe de 15.296 euros".

En el apartado de rendimientos de la actividad empresarial, en la querella se recuerda que el ex futbolista desempeña una labor profesional consistente en el asesoramiento e intermediación en el mercado futbolístico, lo que debe calificarse como "profesional".

Así, según la Fiscalía, en los ingresos por el desarrollo de la citada actividad "deben incluirse la totalidad de las rentas y pagos satisfechos a/o realizados a los pagadores".

Por este concepto, el total los rendimientos netos de esta actividad económica que el querellado dejó de tributar asciende a 347.298 euros.

La Fiscalía ha detectado además de todos estos ingresos otras entradas de fondos o de gastos en el patrimonio del querellado realizados por terceros "que no se relacionan con el desarrollo de una actividad profesional" y cuyo origen no se ha podido acreditar.

Se trata, entre ellos, del pago en efectivo a un centro escolar de 7.598 euros,o el ingreso en la cuenta de una de sus sociedades por valor de 9.954 euros y el de 8.500 euros en otra cuenta. El total de ganancias patrimoniales suma 26.063 euros.

Por tanto, las cantidades citadas de 142.548, 15.296, 347.298 y 26.063 euros son lasñomitidas en su declaración y deben integrarse en la base imponible del impuesto. Con el cálculo del tipo impositivo correspondiente, la cuota defraudada por Mijatovic es de 189.534,93 euros, según la Fiscalía.