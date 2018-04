Final por el ascenso en el Pérez Ureba

Auténtica final por el ascenso a Tercera División la que se disputa este mediodía en el Pérez Ureba. El Conil, segundo clasificado con 56 puntos, recibe al Coria, tercero con 54, con el objetivo de conseguir la victoria para ampliar la ventaja a cinco puntos a falta de cinco jornadas para la conclusión de la competición liguera.

Tras el triunfo conseguido el pasado fin de semana en campo del Montilla, los jandeños afrontan posiblemente el encuentro más importante de toda la temporada. De hecho, el triunfo les situaría definitivamente en el camino correcto para dar el salto de categoría, mientras que un empate les abocaría a sufrir hasta el final y la derrota les relegaría al tercer puesto, un punto por detrás de su rival de hoy y con el goal-average particular perdido porque en la primera vuelta en tierras sevillanas los amarillos cayeron por la mínima (1-0).

El entrenador del conjunto conileño asume la realidad de que se encuentran ante el duelo más decisivo del curso. "Es cierto y así lo hemos hablado en los entrenamientos durante la semana. Estamos ante el partido más importante del año", admite Francisco Javier Zafra, que lejos de temer que a sus hombres les pueda la presión, cree que se crecerán ante el envite. "En nuestro campo hemos completado muy buenas actuaciones ante rivales poderosos como el Xerez DFC. Es un choque para disfrutarlo, para vivirlo con intensidad, sabiendo la dificultad que entraña", advierte.

No le falta razón al técnico roteño, que hace hincapié en la "gran oportunidad" que se les presenta para dejar a cinco puntos a un rival directo. "Es una distancia significativa porque después de esta jornada sólo quedarán cinco y esa renta nos daría un colchón enorme, nos daría margen para sufrir dos pinchazos", recuerda.

No obstante, Zafra insiste en la complejidad del compromiso. "El Coria es un muy buen equipo. No empezó la temporada bien pero después fue a más. Cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría, hecha para ascender, con jugadores contrastados", explica, consciente de que, más que nunca, la afición tiene mucho que decir: "Me consta que el club la ha movilizado porque la causa lo merece. Se está intentando animar el campo, a ver si hay ruido".

Por lo que a la actualidad del plantel se refiere, el entrenador no podrá contar con Antonio Narváez, suspendido por acumulación, pero recupera a Vicente tras cumplir sanción federativa.