Festival isleño en Lorca

Gran victoria del San Fernando CD ante el Lorca Deportiva en un encuentro en el que el cuadro isleño fue muy superior desde el principio hasta el final y al que le bastó 45 minutos para sentenciarlo, ya que al descanso se marchó con tres goles de ventaja. Un triunfo que culmina una gran semana para el cuadro dirigido por José Pérez Herrera, con 7 puntos de 9 posibles. La victoria propició, además, la destitución del técnico local, Palomeque.

El triunfo le permite mirar hacia arriba. No sabe lo que es perder el conjunto isleño en los últimos cuatro envites del campeonato doméstico y en la última semana sólo el Badajoz ha conseguido arrebatarle algún punto. Una buena racha y una dinámica positiva que invita al optimismo a los de Pérez Herrera, que la próxima jornada se miden al Linense en casa en la que será una nueva oportunidad de seguir escalando en la tabla. Ayer no tuvo piedad con un equipo herido y que se ha ganado por méritos propios estar entre los cuatro últimos, con solamente una victoria en su casillero. Si el San Fernando ha vivido una semana fantástica, el Lorca, con la jornada intersemanal, no ha hecho más que empeorar su situación. Tres derrotas consecutivas y una inoperancia alarmante (tres goles a favor, 12 en contra) que le han costado el cargo a su entrenador, que vivió ayer su último partido al frente de los lorquinos.

Y eso que los locales salieron al terreno de juego con buena actitud, pero rápidamente se encontraron con un San Fernando que además de actitud, tenía fútbol en sus botas. El cuadro azulino se topó con un rival cuya propuesta ultradefensiva le terminó penalizando ante el buen criterio a la hora de combinar de los de Pérez Herrera, que no tardaron en ver como la zaga local era un verdadero coladero de fácil acceso. Concretamente, 45 minutos fueron suficientes.

El San Fernando apenas pasó apuros en su retaguardia, ya que defendió con mucho orden táctico y los jugadores que poblaban la zona de máquinas tocaban fácil, sin apenas oposición. Los extremos desbordaban a su par sin ningún tipo de inconveniente y así, los goles más pronto que tarde terminarían llegando. Los de Palomeque, cronistas de sus buenas intenciones, aguantaron prácticamente media hora con tablas en el marcador.

Hasta que apareció Chris Ramos para protagonizar una genial jugada individual. El jugador se marchó de todos por la banda izquierda y prácticamente sin ángulo, marcó con la portería vacía. Corría el minuto 28 y el gol, lejos de propiciar la reacción local, lo que hizo es bloquearle todavía más. Y es que acto seguido, apenas dos minutos después, Jacobo superó a Alberto Hortal de cabeza para poner el 0-2. En menos que canta un gallo, encuentro encarrilado.

El Lorca trató de reaccionar y cerca estuvo de recortar distancias, pero Carrasco en boca de gol no acertó a meter el balón entre los tres palos y de lo que pudo ser se pasó a lo que fue tan sólo un minuto después. En pleno desconcierto local, llegó la sentencia en el 38'. Una gran acción de Pedro Ríos por el flanco derecho, con un centro perfecto, lo remató de manera impecable a gol Chris ante la atenta mirada de la impasible zaga local.

El tercer gol supuso un mazazo para los de Palomeque, que se marcharon al vestuario goleados y con la sensación ante su público que la sangría podría ser mayor. El entrenador lorquino, ante sus últimos 45 minutos en el banquillo del Artés Carrasco, hizo al descanso dos cambios que si bien sí dieron otro aire al equipo, no fueron suficientes para que el San Fernando volviera por sus fueros nada más arrancar el segundo acto.

Carri tuvo en sus botas el cuarto, pero su disparo a placer se marchó alto. Poco después, sería el Lorca quien encontraría el camino de gol. Tras un rechace de la defensa isleña, Mawi aprovechó para golpear el balón con un derechazo imparable que se coló por la escuadra de la portería de Toni Doblas. Desde ese momento, los de casa se sacudieron un poco de la presión y trataron de combinar ante un San Fernando cómodo con la ventaja y que se defendía bien de las contras locales. Cuando faltaban ocho minutos para la conclusión del envite, Ndiaye derribó a Juanje Torrejón, que acababa de entrar al verde, en un claro penalti que transformó desde los once metros Carri. La goleada la terminaría maquillando de nuevo el propio Ndiaye con un gran zurdazo en el tiempo de descuento que no evitó ni la cómoda y merecida victoria del San Fernando ni la destitución de su técnico unos minutos después.