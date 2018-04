Ferrari marca el territorio

Ferrari lanzó un nuevo aviso a Mercedes: Sebastian Vettel consiguió la primera posición en la salida del Gran Premio de China y compartirá la primera línea de la parrilla con su compañero de escudería, el finlandés Kimi Raikkonen.

Vettel, líder del Mundial, le arrebató la pole position a Raikkonen en el último suspiro al completar el circuito de Shanghái 87 milésimas más rápido que el finlandés.

Mucho más, medio segundo, separó a los Ferrari de los Mercedes, escudería que llevaba seis poles consecutivas en China. El finlandés Valtteri Bottas fue tercero, a 530 milésimas de Vettel, mientras que Lewis Hamilton sólo pudo ser cuarto, a 580 milésimas del mejor tiempo.

Vettel buscará hoy su tercera victoria consecutiva tras ganar las dos primeras carreras de la temporada: Australia y Bahréin. Si logra su segundo triunfo en China, donde ya ganó en 2009 con Red Bull, podría abrir ya una brecha importante respecto a Hamilton en la lucha por el título.

Vettel, que celebró la pole número 52 de su carrera, lidera la clasificación con 50 unidades, mientras que Hamilton es segundo a 17 puntos. El alemán intentará conseguir su victoria número 50, un número al que sólo han alcanzado Michael Schumacher, Hamilton y Alain Prost.

A diferencia de las caras de pocos amigos de Hamilton y Raikkonen, en Ferrari tiene muchos motivos para sonreír. Además de ser el bólido más fiable esta temporada, es la primera vez desde 2006 que la Scuderia acaba dos clasificaciones seguidas copando la primera fila de la parrilla.

La escudería Mercedes fue la gran dominadora del circuito de Shanghái en los últimos años: entre 2012 y 2017 ganó cinco carreras y sólo se le escapó la victoria en 2013, cuando triunfó el español Fernando Alonso a bordo del Ferrari.

El asturiano, que no pudo entrar en la tercera clasificación y que hoy partirá desde la decimotercera posición a bordo de su McLaren, afirmó al término de la clasificación que "los puntos son muy posibles, como pudimos ver en Bahréin y Australia, pero tenemos que encontrar más ritmo en las próximas carreras".

Por detrás de los Mercedes partirán Max Verstappen y Daniel Ricciardo, ambos de Red Bull. Séptimo partirá el Renault de Nico Hülkenberg, mientras que su compañero, Carlos Sainz, lo hará desde la novena.

El español de la escudería francesa aseguró que pese a no sentirse plenamente contento con su monoplaza espera poder remontar y acabar dentro de los puntos. "Me encuentro en el medio, no tan mal como en Bahréin, no tan bien como en Melbourne", contó a los medios el piloto, quien explicó que no se siente completamente satisfecho con el coche.