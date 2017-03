Felicidad en La Isla

No había salido nunca de su ciudad natal, Las Palmas, pero a los 23 años recién cumplidos Javi Trujillo ha encajado a la perfección en el plantel del San Fernando CD, hasta el punto de desbancar de la titularidad a Espinar, un fijo en el once de Ñoño Méndez.

Ha sido llegar y besar el santo y el delantero afirma que "lo cierto es que he sentido un cariño especial desde mi llegada y he tenido la suerte de que el entrenador está contando conmigo, por lo que no puedo estar más contento".

Trujillo reconoce que conocía poco de San Fernando y del San Fernando por lo que al llegar a la ciudad "he sentido una agradable sorpresa. Lo cierto es que me encanta estar aquí. La gente de esta ciudad vive el fútbol de manera muy especial y en este rincón hay mucha pasión y eso me ha agradado mucho".

Además insistía en señalar que "cuando se me planteó la posibilidad de venir al San Fernando recibí grandes informes del ambiente que rodea al equipo y de la piña que existía en el vestuario y lo cierto es que llegué un poco receloso, pero he podido comprobar que era bien cierto lo que me habían comentado y la verdad es que reina un gran compañerismo y enorme ambiente en mis compañeros, lo cual hace todo mucho más llevadero".

Su competencia, la más directa, es Espinar pero desde que ha llegado "me he sentido arropado, y especialmente por él. Creo que no somos incompatibles para jugar juntos, porque Espinar fija la defensa y a mi me gusta mucho más el caer en uno u otro lado. En todos los entrenamientos aprendo mucho de él, de sus movimientos, de cómo aguanta el balón y de lo grande que es como delantero", sentenciaba.

También ha vivido el lado amargo de las derrotas, de los malos momentos, de las crisis y de las situaciones complicadas. "Hasta el pasado domingo estaba muy preocupado porque las derrotas continuadas han llegado coincidiendo con mi llegada. Pero después de ver cómo jugamos en los últimos partidos, sobre todo en Melilla y ante el Lorca, sabía positivamente que los resultados llegarían y que solamente era cuestión de tiempo".

Lo que sí le ha quedado claro es que "tenemos que ir consiguiendo las cosas a base de trabajo, de esfuerzo y de creer en nosotros mismos. Esa es la clave para lograr los puntos necesarios para mantener la categoría, que es el objetivo".

A pesar de no haber salido nunca de Las Palmas, donde estuvo en las categorías inferiores antes de fichar por el Villa Santa Brígida, equipo del que procede, Trujillo afirma que "me quedaría aquí siempre, estoy muy feliz".

El delantero sentencia en cuanto al tema de solamente haber marcado un gol en un partido amistoso vestido de azul y blanco que "eso son rachas que ya vendrán y que no me preocupan. Lo bueno es ayudar en las victorias, independientemente de que marque uno u otro. Esto es un equipo y ganamos todos, y perdemos todos". "Hombre, si tienes la suerte de hacer el gol del triunfo mejor, pero cuando llegué prometí trabajo, todo el del mundo, los goles ya llegarán", indicaba.

Trujillo aportará su granito de arena para que el San Fernando consiga los puntos necesarios para mantener la categoría. Se le nota a gusto en la ciudad, es feliz por haber llegado a un equipo, no dudando cuando se le planteó la posibilidad. "Tenía referencias de un equipo recién ascendido, que había realizado una gran primera vuelta y lo cierto es que cuando se me planteó la posibilidad, ni lo dudé", comentaba.