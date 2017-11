Federer señorea a placer

Federer acabó el encuentro sin ceder un solo punto de rotura y con 20 errores no forzados, uno de ellos causando la hilaridad de los espectadores del O2, cuando tenía toda la pista a su favor, Sock se agachó de espaldas indefenso en la red y el suizo envió la bola a la malla. Sock forzó el desempate en el segundo set, pero también en ese juego corto Federer demostró su experiencia. El suizo es el líder de la historia del torneo en desempates ganados, ahora con 19.

Durante el choque contra Federer, Sock lo intentó todo, pero el suizo impuso su gran experiencia. No en vano, el de Basilea ha disputado 15 veces este torneo (rompiendo la igualdad con Andre Agassi), lo ha ganado seis veces, en tres ciudades diferentes (Houston 2003 y 2004), Shanghái (2006 y 2007) y Londres (2010 y 2011), y es el jugador de más edad en clasificarse para el Masters desde 1970. Además, ha disputado diez finales, es el que más partidos ha ganado, con el de ayer 53.

Nadal recibe el trofeo de número uno de final de curso

Rafael Nadal recibió el trofeo que lo acredita como número uno al final de la temporada un día antes de debutar en la presente edición del Masters de tenis ante el belga David Goffin. Nadal, ganador este año en Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roland Garros, Abierto de Estados Unidos y Pekín, ha finalizado la temporada en la cima de la clasificación mundial, logro que ha conseguido por cuarta vez en su carrera (2008, 2010 y 2013). "Para mí ha sido una sesión increíble después de pasar por tantas lesiones", dijo Nadal tras recoger la copa. "Tener este trofeo conmigo de nuevo es algo que no podía soñar hace un año y significa mucho para mí", añadió. "Nada de esto hubiera sido posible sin mi familia, mi equipo, muchos de ellos están aquí, otros no, y tengo que darles las gracias a todos por su apoyo en los malos momentos, porque todos han creído que cosas así pueden darse de nuevo y porque sin ellos no estaría donde estoy ahora", subrayó el tenista de Manacor.