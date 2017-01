Federer se regala otra oportunidad

La victoria ante Wawrinka -ante el que nunca perdió en pista dura- le asegura además escalar hasta el puesto 14 de la ATP. Si gana el título, subirá hasta la décima posición. El de ayer no fue sin duda su mejor partido en el torneo. Dueños de dos de los reveses más vistosos del circuito, los suizos plantearon el partido al ataque. Todo se le puso de cara con dos sets de ventaja ante un Wawrinka desesperado que partió una raqueta en dos cuando cedió su saque en el segundo parcial, pero Federer estuvo a punto de dejar escapar el tren. El ex número uno salvó dos pelotas de break en el inicio del quinto set y justo después aprovechó una doble falta de su rival para recuperar el mando del partido. Federer restó después importancia al hecho de perder dos sets y destacó que aguantó otra vez en un quinto, como ante Nishikori en octavos. "Estoy muy feliz de ganar otro partido a cinco sets en un Grand Slam. No sé cuántas veces gané dos encuentros a cinco sets en un grande. Es algo inesperado", aseguró.

"Me siento increíble. Ni en mis mejores sueños me imaginé llegar tan lejos en Australia. Y ahora tengo dos días libres antes de la final", celebró el helvético, que regresó en Melbourne al circuito tras una larga lesión de rodilla como número 17 del ranking. Aunque acabó el partido con algunas molestias en la ingle, aseguró que no ahorrará ni un gramo de energía en la final: "Si tengo que estar después cinco meses sin andar, no importa. Lo voy a dar todo".

Los seis meses reparadores de Federer para volver a lo grande

Roger Federer tomó en julio de 2016 una decisión crucial en su carrera: al ver que la lesión de la rodilla no desaparecía, puso fin a su temporada y se tomó una pausa de seis meses. Y fueron seis meses totalmente reparadores. "Parece que estos seis meses sin competir funcionaron. Fue buena idea", señaló el suizo. El ex número uno se había lesionado de la rodilla unos meses atrás, a finales de enero, pero consiguió reaparecer en Montecarlo en abril. Seguía sintiendo molestias y decidió echar el freno. Ni Juegos Olímpicos de Río ni US Open y adiós al top ten. Era una decisión complicada: suponía volver al circuito con 35 años, sin ritmo de competición, tras la ausencia más larga de su carrera. "Cuando te das cuenta de que no te sientes bien, que tienes muchos problemas y que no ganas a los top ten, llegas al límite y no puedes ir más allá. No te sientes libre en tu mente, no sientes libre tu cuerpo", explicó. "En ese punto es en el que, supongo, Rafa (Nadal) y yo decidimos parar. No todo puede ser entrenamiento, tratamiento, entrenamiento, tratamiento, partido, tratamiento..., una y otra vez. Juegas con fuego". Federer tuvo tiempo en esos seis meses de disfrutar de sus cuatro hijos. Pero también inició la pretemporada cuando algunos incluso ni habían acabado su año.