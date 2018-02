Final de la Copa Federación Sub-16 en El Puerto con presencia del Atlético Portuense

Hoy, a partir de las 11:30 horas, se disputa en el polideportivo portuense Rafael Sánchez la final de la XXI Copa FAR Felipe del Valle de la categoría Sub-16. A la misma han accedido el CR At. Portuense y el CR Estrecho, que eliminaron en semifinales al Ciencias de Sevilla y al Jaén, respectivamente. Es la primera final que alcanza el club portuense en la actual temporada y esperamos que no sea la última tras la buena marcha de las distintas categorías de las escuelas. Al término de esta final jugará también el equipo femenino, que se enfrenta al CDU Málaga en partido correspondiente a la liga de rugby XV en la que ambos participan. Las chicas del At. Portuense se encuentran en un buen momento y con la moral por las nubes tras haber conseguido la semana pasada el trofeo Oro en el torneo de rugby Seven celebrado en Granada. También hoy tiene compromisos el Portu fuera de casa con desplazamientos a Marbella y Jaén. A las 8:00 sale la expedición de los Sub-8, Sub-10 y Sub-12 para participar en la concentración de Rugby Gradual que organiza el club marbellí, en la que estarán presentes escuelas procedentes de toda Andalucía. Una hora más tarde lo harán los Sub-14 con destino Jaén para jugar a partir de las 14:30 su primer partido de la segunda fase de la competición correspondiente al grupo de Promoción. Por su parte, el equipo sénior se ha visto obligado a aplazar su partido de esta jornada contra el CAR de Sevilla debido al cierre de las instalaciones de El Puerto por motivos de las fiestas de Carnaval. El partido se jugará finalmente dentro de dos semanas, el domingo 4 de marzo.

