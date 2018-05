Familia que juega unida, triunfa unida

La aventura llegó a su fin. El pasado domingo el Chiclana Industrial disputó su último partido en División de Honor en casa de la Olímpica Valverdeña. Todo estaba decidido un par de jornadas atrás, por lo que el único objetivo del conjunto rojinegro era hacer un buen papel como broche de temporada. Y lo hicieron, aunque el marcador reflejara de nuevo la derrota por resultado, mereciendo precisamente lo contrario; es decir, el resumen más preciso de lo que había sido el desarrollo de su participación en la categoría. Pero ya no importaban los tres puntos, lo principal era disfrutar del día en familia y eso nadie se lo podrá quitar jamás.

Partimos a las ocho de la mañana desde El Fontanal. Las caras de sueño eran la panorámica de todos los que estábamos allí, excepto de la estrella del viaje. De la mano de su padre, Josemi Caballero, y ataviado con la camiseta del equipo, Gonzalo se acercaba trotando al resto de la plantilla, con inocente sonrisa. Era el más despierto de la reunión. Estaba feliz porque antes de irse a dormir la noche anterior le había hecho prometer a su padre que le llevaría con él al partido y éste había cumplido. Cinco añitos y apenas las mismas horas de sueño no iban a ser ningún obstáculo para cumplir con la ilusión del industrialista más joven.

Poco después de partir rumbo a Valverde del Camino, el autobús enmudeció presa del sueño. Llegaríamos con el tiempo justo al campo de fútbol, así que los jugadores aprovecharon para descansar. Durante el desayuno felicité a Dani Guerrero por su 22º cumpleaños, mientras el ariete me decía que le gustaría marcar y ganar para celebrarlo. Y marcó. Y todos lo celebramos como si también se hubiera ganado.

Con el estómago lleno el resto del viaje se hizo corto y entretenido, conversando en el autobús y riéndonos con las ocurrencias de Piojo y Manolito. El ambiente era el mismo que en cualquier otro desplazamiento: relajado y distendido. Ya en el Javier López empezamos a avistar desde la grada nubarrones muy negros por detrás de la visera de tribuna, aunque no comenzó a llover hasta media hora antes del final. Y no solo cayó agua. Los relámpagos empezaron a centellear sobre el cielo cubierto y los ensordecedores truenos asustaron a más de uno. Mientras tanto, el partido continuaba sobre el césped, con los chicos haciéndolo todo para obtener la merecida recompensa. Al final no pudo ser, pero no se vió ni una mala cara. Ni el chaparrón ni la derrota nos amargarían el almuerzo que nos esperaba en la peña madridista de la localidad.

Las mesas estaban perfectamente dispuestas cuando llegamos, con los aperitivos servidos y una enorme tortilla de patata que captó la atención de todos.

Tras la copiosa degustación, el presidente, Antonio Gómez, realizó un brindis entre lágrimas de emoción por el trabajo y compromiso de la plantilla a lo largo de la temporada y subrayó lo orgulloso que estaba "del mejor Industrial que he visto en muchos años". En pequeños corrillos se comentaban jugadas del encuentro, algunos se entretenían con el móvil y otros rodeaban a Kiko mientras éste les mostraba un video, cuanto menos, gracioso. Desde la ventana observaba lo que les había narrado tantas veces en las crónicas de la temporada: estaba viendo a una auténtica familia. Familia deportiva, de amigos, de compadres, disfrutando de una pasión común por el fútbol amateur y del último día de convivencia, pues la mayoría de ellos tomará caminos distintos de cara a la próxima campaña.

El camino a casa fue tal y como se desarrolla habitualmente tras una victoria, aunque estoy segura de que para muchos de los que allí nos encontrábamos fue un viaje especial. Cada uno con sus razones, pero probablemente todos recordaremos este curso, estas caras y estos nombres durante mucho tiempo. Bolli, Carlos, Juanfran, Emilio, Zurga, Alfonso, Jairo, Kiko, Domingo, Adán, Billa, David Montero, Javi López, Estudillo, Jesús, David León, Josemi Caballero, Cisco, Dani, Gabi, Manolito, Pirulo, Piojo y Pablo. Gracias por tanto.