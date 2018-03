Falta el gol, sobra la expulsión

El Cádiz B abandonó ayer las instalaciones de El Rosal con la cabeza muy alta. No era para menos. El equipo de Mere realizó una muy buena segunda parte que debió ser suficiente para pasar por encima de un adversario que vino desde el minuto 1 a por el punto que al final se llevó de manera inmerecida. El papelón del líder tras el descanso, comiéndose por completo en juego y ataque al adversario, no se tradujo en el marcador a pesar de las claras ocasiones ante la portería del ex cadista Ramón, quien tuvo un papel decisivo en el éxito de su equipo.

El Alcalá fue capaz de arañar un punto después de un partido en el que se tuvo que multiplicar en tareas defensivas y en el que sufrió de lo lindo, sobre todo en la segunda parte, para dejar su portería a cero. El primer periodo resultó poco atractivo para los espectadores por culpa del viento, que apenas permitió que el filial creara peligro al tenerlo prácticamente en contra, y por lo espeso que se mostraron los dos contendientes a la hora de circular el esférico. El Alcalá no aprovechó que la ventolera estaba de su parte y sólo tuvo algunos intentos en lanzamientos lejanos de Gonzalo y Varona. El único ataque local hasta el descanso lo firmó Seth Vega, quien desde una posición escorada lanzó fuera. Tratando de buscar una reacción antes del descanso, Mere alternó los puestos de David Toro y Javi Navarro en los extremos. y arengó en todo momento a sus pupilos para que movieran el balón con velocidad.

El segundo tiempo cambió por completo el guión. El Cádiz B se comió a un Alcalá que durante muchas fases del juego apenas pudo pasar del centro del campo. Esto se tradujo en llegadas claras para el líder en botas de Juampe -hasta en cuatro ocasiones-, Duarte -por dos veces-, Seth Vega y David Toro -otras dos- que en la mayoría de las veces abortó un acertadísimo Ramón.

Ni siquiera la inferioridad numérica, por una doble amarilla a Seth Vega que el delantero pudo evitar, mermó a un Cádiz B valiente en el campo y con los cambios de Mere, quien metió toda la 'dinamita' posible para inclinar la balanza hacia su lado. Por ocasiones lo mereció el conjunto cadista, pero el oficio del Alcalá, también con la suerte necesaria en estos casos, hizo el resto para que volara un punto a tierras sevillanas.

Mención especial para todos los jugadores del filial amarillo por el desgaste y las ganas que exhibieron, destacando el trabajo de Duarte y Juampe -espectacular la segunda parte que se pegó el jerezano hasta que las fuerzas se lo permitieron-, dejando buenas sensaciones de cara al futuro a pesar del pinchazo de ayer.