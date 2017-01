La derrota contra el Real Valladolid no ensombrece la excelente trayectoria del Cádiz durante la primera vuelta recién finalizada. El cuarto puesto en el ecuador del campeonato, después de 21 capítulos, supera con creces las mejores expectativas de un recién ascendido ataviado con piel de cordero que se erige como equipo revelación de Segunda División A y empieza a acostumbrarse a vivir en la parte noble de la clasificación. Son cuatro las jornadas que encadena instalado en plazas de promoción de ascenso, muy por encima del reto de la permanencia establecido por el club en su regreso a La Liga de Fútbol Profesional tras seis años de ausencia. Los 33 puntos que acredita no sólo ponen la salvación a tiro de piedra sino que apunta a una proyección de 66, una cifra que daría para entrar en la puja por el play-off de ascenso a Primera. El único pensamiento de la entidad a día de hoy es evitar los últimos cuatro peldaños. Será después cuando, liberado de toda presión, se pueda plantear una meta de mayor enjundia. Si algo ha demostrado el Cádiz en la primera parte del curso es que no tiene nada que envidiar a los demás conjuntos.

Es casi imposible que se escape el objetivo prioritario, para el que sólo necesita 18 puntos más gracias a la fantástica primera vuelta. Basta con prolongar la dinámica positiva un poco más. Derrotas como las del pasado viernes son hechos aislados en los tiempos más recientes.

El brillante recorrido guarda varias claves que, mezcladas de manera adecuada, reúnen los ingredientes de un cóctel que conduce a un resultado exitoso. Uno de los principios básicos es la unidad. Lo colectivo está por encima de lo individual, un valor asumido por los integrantes del vestuario, empeñados en dotar de su máxima expresión la palabra equipo. La humildad es uno de los rasgos distintivos. Reina la conciencia común de que la recompensa se obtiene sobre los cimientos del trabajo constante, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

La humildad no está reñida con la ambición. El Cádiz camina con paso firme hacia la continuidad en la categoría de plata y de momento lo hace con suficiencia. Los jugadores quieren sacar nota como equipo y en su actuación personal y el hambre insaciable se percibe sobre el césped. La intensidad es la seña de identidad de un equipo con limitaciones técnicas que supera con esfuerzo de principio a fin en cada partido. La defensa en una tarea de todos. Se trata de no dejar espacios al rival, desplegar poderío físico, robar el esférico y salir al ataque con rapidez. La velocidad es uno de los puntos fuertes que está dando satisfacciones. El Cádiz tiene puñales por las bandas y con un par de pases es capaz de plantarse en el área contraria. No necesita la posesión de balón para doblegar al rival de turno. Cuando la maquinaria se ha engrasado la producción de goles ha aumentado.

La hoja de servicios que presenta el cuadro amarillo le otorga una credibilidad ganada a pulso: nueve triunfos, seis empates y media docena de derrotas, con un saldo goleador de 30 a favor y 21 en contra.

La evolución del conjunto entrenado por Álvaro Cervera fue claramente de menos a más a medida que se fueron integrando los jugadores contratados fichados el pasado verano. Las alineaciones de los primeros compromisos se parecieron más a las de la temporada anterior en Segunda B hasta que poco a poco, con el paso de las jornadas, fueron entrando jugadores llamados a desempeñar un papel importante, como Abdullah, Sankaré, José Mari... Otros ya se habían adaptado con celeridad y entre ellos un nombre sobresale por encima de los demás en la magnífica primera vuelta del Cádiz: Alfredo Ortuño. El delantero es una de las sensaciones de LaLiga 1|2|3. Lleva la bandera del gol del equipo con 13 tantos que además le sirven para pelear por el Pichichi. El murciano exprime al máximo año de cesión -procedente de la Unión Deportiva Las Palmas- con la que apunta a ser la mejor campaña de su carrera. Además de marcar casi la mitad de los goles del equipo, se implica en el desarrollo del fútbol. Cae a las andas cuando es necesario, busca el esférico, se asocia con sus compañeros, domina con soltura el juego de espaldas... Un lujo para el Cádiz.

Ortuño y los demás encuentran al mejor aliado en ataque a Álvaro García, quien se ha destapado como un eficaz asistente. El utrerano acumula ocho pases de gol, el que más servicios pone de su equipo y uno de los más sobresalientes de toda la categoría. El veloz extremo zurdo ha brillado con luz propia y no son pocos los clubes los que han puesto sus miradas en él. Ni Ortuño ni Álvaro, baluartes del Cádiz, saldrán en el mercado de invierno salvo sorpresa.

Las cifras revelan la progresión de los gaditanos. Les costó entrar en materia y llegaron a ocupar plaza de descenso tres semanas consecutivas (novena, décima y undécima jornada) arrastrados por cuatro derrotas en los ocho episodios iniciales que minimizó a sólo dos en los 11 envites siguientes en una muestra diáfana del impulso tomado a raíz del varapalo sufrido en Vallecas en el que sin duda es el peor partido de la temporada. Después encadenó siete partidos sin perder hasta que, tras el tropezón en el campo del colista Nástic de Tarragona, dio el salto que nadie esperaba gracias a cuatro triunfos enlazados que le propulsaron a la cuarta posición actual que tanta ilusión ha despertado en la afición. El rendimiento del equipo ha sido tan superior a lo esperado que la derrota ante el Valladolid es recibida como una anécdota a falta de la respuesta en las próximas jornadas.