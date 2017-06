Examen antes de la final

Tras las vacaciones el próximo duelo oficial de la selección española será el que decidirá el liderato, frente a Italia en el Santiago Bernabéu. En Macedonia hay seis jugadores con el riesgo de sanción si ven una cartulina amarilla. Son Piqué, Sergio Ramos, Busquets, Thiago, Vitolo y Diego Costa. Mientras, Macedonia asume su papel de víctima y traslada el de favorita a España, aunque promete dar batalla en el campo y tratar de dar la sorpresa en el Nacional Arena Felipe II, que registrará un lleno absoluto con 33.500 aficionados, aunque la llegada del equipo español no ha generado una gran reacción en Skopje, debido a que el foco mediático sigue siendo el éxito histórico del equipo local de balonmano, Vardar, que consiguió su primera Copa de Europa el pasado domingo en Colonia (Alemania).

Con Iniesta con puesto fijo con Lopetegui, Isco o Thiago es la única duda por despejar de un once con tridente ofensivo formado por Vitolo, un jugador en estado de gracia con la selección como Silva, y en punta Diego Costa buscando goles para cerrar su gran temporada en el Chelsea.

Parecía que nada le afectaba a Piqué, pero regresó el rechazo de aficionados españoles expresado en silbidos en Murcia. Un nuevo capítulo del que acabó hastiado. Es la segunda ocasión en la que llega a Skopje en la misma situación. En septiembre del 2015 fue tras León, donde comenzó todo, y Oviedo. Sacaron la cara por él dos madridistas de peso, iconos como Casillas y Sergio Ramos. El desgaste de una situación que no tiene fin provoca una respuesta más distante en el presente. "La gente es libre de expresar lo que siente", aseguró Marco Asensio en un papel difícil para un jugador de su juventud a medio camino entre la selección y los dardos continuos de Piqué al Real Madrid.

La sensación de que el espacio selección se ha vuelto a perder invade en la concentración de España. Lo conseguido con la conquista de dos Eurocopas y un Mundial se ha ido evaporando hasta llegar a un presente en el que sienten que sólo los clubes captan la atención y en el combinado nacional no se habla de fútbol. Polémicas con declaraciones entre clubes, silbidos a Piqué, futuro de jugadores... Se habla de todo menos de un partido clave para el próximo Mundial.

Italia recibe en Udine a la débil Liechtenstein

Italia recibe en Udine al rival más débil del grupo, Liechtenstein, que todavía no conoce la victoria (cinco derrotas, un gol a favor y 19 en contra), con el objetivo de conseguir una victoria que le permita seguir al mismo nivel de España, ya que ambas selecciones tienen 13 puntos en el casillero y se verán las caras el 2 de septiembre en una cita clave para ver quién accede al Mundial de Rusia como primera de grupo. Así, el veterano seleccionador italiano, Giampiero Ventura, pondrá un once compuesto por jugadores de mucha calidad, como Eder, Belotti y El Shaarawy, entre otros, además de gente veterana, como Chiellini o el meta Buffon. No le faltará a Italia el apoyo de sus aficionados, pues el Stadio Friuli registrará un lleno absoluto, con la presencia de 19.000 espectadores.