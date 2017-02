"Espero ayudar al Chiclana"

Lleva casi un mes entrenando con el Chiclana, aunque no fue hasta el pasado domingo cuando entró en una convocatoria de Moisés Arteaga. Además, llegó a debutar con el equipo jugando los últimos minutos frente al Lora. No se puede aterrizar con mejor pie que Florín Butica en el conjunto del Municipal. Este rumano de 19 años afincado en Puerto Real llegó a España hace unos meses. En su país natal militaba en el CS Balotesti, equipo perteneciente a la Segunda División. "Echaba mucho de menos jugar al fútbol y no había vuelto a hacerlo desde que llegué aquí", reconoce el delantero. Gracias a la sugerencia de un amigo se ofreció al Chiclana para probarse y tras tres semanas entrenando el míster le ha dado el visto bueno. "Estoy muy feliz por la oportunidad que me han dado en el club", afirma Florín, entre risas, ya que todavía no maneja con soltura el idioma pero se esfuerza por hacerse entender.

Este estudiante de Mecánica dejó su ciclo formativo para viajar con sus padres a nuestro país, por motivos laborales. Al vivir en Puerto Real fue a ver un partido de La Salle "pero perdió y no he vuelto", sonríe aludiendo a que "tal vez les di mala suerte". De momento tiene total disponibilidad para el Chiclana, donde probablemente juegue de extremo en ambas bandas, "aunque yo prefiero el centro, pero me adapto bien a lo que me pida el míster", pues es en las bandas donde más le necesita el conjunto. Tras su debut en Lora, Florín fue felicitado por el entrenador, que le agradeció "el haber hecho todo lo posible dentro del campo", recuerda.

El delantero es consciente de que el sistema de Arteaga es más defensivo y que prioriza el juego directo, "no se toca mucho el balón en este equipo", aunque él prefiere la posesión del balón y el trazo de jugadas más elaboradas. "Lo más importante es ayudar al Chiclana, independientemente de las preferencias de cada uno". En el vestuario ha sido recibido con una gran acogida por parte de la familia que forma la plantilla blanca. "Todos se interesan mucho por conocerme y me facilitan mucho las cosas. Les estoy muy agradecido", dice Florín.

Mañana se enfrentan al líder del grupo, el Cádiz B, y necesitan ganar para poner tierra de por medio con la zona de descenso. A priori, es el partido más complicado de la segunda vuelta, aunque los amarillos también vienen de atravesar un bache en los choques fuera de casa, pero los entrenamientos han seguido la tónica habitual sin trabajar ninguna faceta especifica. "No importa que sea el líder el que nos visita pues la preparación tiene que ser válida para vencer a cualquier equipo", contesta contundente Florín. El choque promete ser entretenido y, aunque aún no se sabe si irá convocado, seguro que la afición tendrá muchas ocasiones para ver a su nueva estrella con la camiseta del Chiclana.