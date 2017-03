Escenario a la altura del líder

El Cádiz B acude esta tarde al escenario más acorde al nivel que está mostrando esta temporada, un estadio de Chapín en el que aguarda el Xerez DFC con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para no descolgarse en su lucha por el ascenso de categoría.

Tras el triunfo conseguido ante el Estrella San Agustín en El Rosal el pasado fin de semana, el filial amarillo prácticamente ha iniciado ya la cuenta atrás para entonar el alirón, pues los 10 puntos que saca al segundo clasificado, el San Fermín, se antojan una distancia prácticamente insalvable para sus rivales a falta de 10 jornadas.

El técnico del cuadro cadista, Baldomero Hermoso, Mere, que no podrá contar con el concurso de Ángel Torres aunque sí ha recuperado a tiempo a David Toro a pesar de sus problemas físicos durante toda la semana y vuelve a disponer de Sergio y Duarte tras sanción, reconoce que en el vestuario "todos sabemos lo que significan este partido y este escenario". Igualmente, asume que la mayor presión será para los locales porque "tienen más necesidad de ganar", si bien aclara que "nosotros queremos dar continuidad a nuestro juego y a los resultados". En suma, advierte que "para vencer es importante afrontar el encuentro sin confianzas". Precisamente la entidad del rival justificaría que el preparador se planteara modificar no ya el once sino incluso el sistema con la intención de reforzar el centro del campo.

Por su parte, Juan Antonio Sánchez Franzón busca la mejor versión de los suyos. El técnico citó ayer a todos los jugadores para este compromiso y no decidirá el once ni los descartes hasta justo antes del inicio del partido. De todos modos, tiene las bajas de los lesionados de larga duración Regalí, Juanma Barba y Pedro Herrera, la de Cuenca y la casi segura del defensa Antonio, que viene arrastrando molestias desde hace un par de semanas y es duda. Por contra, es alta Copero.