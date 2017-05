Empieza la era Valverde: "Quiero que el Barcelona sea todavía más grande de lo que es"

El que será a partir de mañana entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha dicho que desea que los culés "disfruten" y que, además, quiere que su nuevo equipo "se comprometa con el juego y con su gente".

Valverde ha llegado a Barcelona, donde ya se ha sometido a una sesión fotográfica, a la espera de una intensa agenda para mañana en la que firmará un contrato por dos años, más la opción de otro más, entre otros compromisos.

"Es un privilegio que tengo ahora mismo. Una suerte que el club haya pensado en mí y que me haya ofrecido este cargo. Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión, como un reto mayúsculo, como lo que es, y con la intención de hacer que el Barcelona sea todavía más grande de lo que es", ha señalado.

En unas declaraciones a los medios del FC Barcelona, Valverde ha dicho que ha perdido la cuenta de cuánto tiempo hace que abandonó el Camp Nou como jugador (en verano de 1990). "Ha pasado tiempo. No he echado las cuestas. Ahora tengo unas canas de más. Como jugador, he pensado cómo fue todo aquello, pero ahora es una etapa absolutamente diferente. Ahora soy más consciente de lo que significa dar este paso, porque en aquella época era más joven", ha dicho. "Me gustaría que las cosas fueran como todos queremos; que la gente disfrute y a un equipo que se comprometa con el juego y con su gente", ha subrayado.

Además, también ha deseado que continúe la racha de éxitos del club. "Me gustaría que siguieran disfrutando porque es una afición que en este siglo viene disfrutando mucho, de extraordinarios jugadores, de entrenadores que han pasado por aquí, y mi idea es continuar en esa línea, y si podemos dar un paso más, que todavía lo pasen mejor", ha destacado. Finalmente, Valverde ha asegurado que el fútbol consiste en ganar y que la gente "esté contenta con su equipo y que se sienta muy orgullosa de los jugadores que está allí abajo".

Aspiazu y Pozanco

Ernesto Valverde no llega solo al Barcelona, pues en esta nueva aventura le acompañarán Jon Aspiazu y José Antonio Pozanco, sus dos ayudantes de confianza y que le han seguido en buena parte de su trayectoria como entrenador profesional.

Aspiazu será el nuevo segundo entrenador azulgrana y mantendrá el tándem que forma con el Txingurri desde su etapa como técnico del Bilbao Athletic, filial de los leones, en 2002.

Canterano del Athletic, su carrera profesional discurrió entre el equipo bilbaíno, Hércules, Sestao, donde coincidió con Valverde por primera vez; y Deportivo de La Coruña, además de formar parte de la selección olímpica española en 1984.

Aspiazu es licenciado en Ciencias de la Información y destaca por ver los partidos del equipo desde la grada para tener una perspectiva diferente a la del nuevo entrenador del Barcelona.

Por su parte, el nuevo preparador físico del Barça será el madrileño José Antonio Pozanco, que ya formó parte del equipo de preparadores azulgranas en la última temporada de Frank Rijkaard y de coordinador físico en el fútbol base entre 1996 y 2002.

Pozanco, conocido como Ros (Rubio en catalán), también jugó en las categorías inferiores del equipo catalán, llegando a disputar partidos con el Barça B, pero un problema coronario le obligó a retirarse prematuramente con 21 años.

Tras colgar las botas, se licenció en INEF e inició una carrera como preparador que le llevaría a trabajar en el Elche, entre 2004 y 2007, y acompañando a Valverde en el Olympiacos, Villarreal, Valencia y Athletic de Bilbao.

Con la marcha de Luis Enrique y el fichaje de Juan Carlos Unzué por el Celta de Vigo, Aspiazu y Pozanco son en estos momentos los únicos integrantes confirmados del nuevo equipo técnico del Barça de Valverde, mientras que el resto sigue siendo una incógnita.