Empezar con buen pie el segundo acto

Comenzar con buen pie y olvidar el final de la primera vuelta. Esa es la intención del San Fernando CD a partir de la tarde de hoy, momento en el que dará el pistoletazo de salida la parte más crucial e importante de la temporada, la segunda vuelta.

El equipo de Pérez Herrera afronta el primer partido de la segunda vuelta con ciertos tintes de venganza, no en vano el equipo extremeño fue el gran culpable del comienzo dubitativo de los isleños en esta andadura en Segunda B. El primer partido de la Liga, el que se disputó en el Iberoamericano de Bahía Sur, se saldó con un empate pero la alineación indebida de Theo, que había sido sancionado por una acumulación de amonestaciones el año anterior, dejó a los isleños sin ese punto y, por ende, hubo un momento en el que los azulinos tuvieron que ocupar la plaza de colista del grupo.

Pero las cosas cambiaron y la reacción de los de San Fernando fue tremendamente significativa, hasta el punto de que se acercó con claras intenciones a los puestos de fase de ascenso.

Solamente el mal final de la primera vuelta impidió que los de Pérez Herrera estuvieran acomodados en los puestos de privilegio de la tabla. Aunque en la actualidad están los quintos por la cola, lo que les coloca en el puesto de promoción de permanencia, no es menos cierto que se trata de una situación engañosa ya que solamente tres puntos les separan del octavo clasificado.

Y es que la igualdad ha sido la nota predominante en la primera vuelta y, o mucho cambia la cosa, también lo será en el segundo acto de la película.

El problema actual es que los isleños han viajado a tierras extremeñas nuevamente mermados de efectivos. El parón navideño hizo que dos de sus jugadores más importantes se marcharan, concretamente el cancerbero Toni Doblas y el delantero Chris.

El primero de ellos encontró destino en tierras filipinas y el segundo, la revelación de la primera vuelta, fue engatusado por un Valladolid que ejerció su derecho de poderoso caballero es Don Dinero para arrancar al equipo de La Isla su más firme promesa, ya convertida en realidad.

Por ellos han llegado tres jugadores, concretamente el cancerbero Miguel, que fue cedido al Arcos y se ha vuelto a reclamar su presencia para el equipo azulino, y los delanteros Pau Franch, del Atlético Saguntino, y Buba Bakari, jugador de origen gambiano que procede del Cherno More Varna de la Primera División de Bulgaria.

Pero no ha dado tiempo de que lleguen los papeles de ninguno de los dos recién fichados y tendrán que esperar al partido ante el Mérida para poder debutar. La solución, otro as en la manga de Pérez Herrera, es el jugador del filial Ureba, quien por primera vez ocupará la plaza de delantero centro. Si las cosas le salen al técnico jerezano igual que le salieron con Chris habrá que empezar a pensar en condecorar al técnico azulino por su visión con los más jóvenes.

El Villanovense, con el que no podrá jugar el brasileño Allyson al no haber superado sus molestias, también se ha reforzado en la zona de arriba con el delantero Diego, que presumiblemente ocupará la plaza del lesionado. Además, el equipo verde ha forzado esta semana la recuperación de Carlos Andújar, aunque no parece probable su participación de inicio.

Todo está preparado para comenzar la segunda vuelta, la más importante de la temporada, donde los equipos tienen que dar el do de pecho para conseguir sus respectivos objetivos. El de los isleños no es otro que lograr nuevamente otros 23 puntos que sumen un total de 46. Según las estadísticas, es la pared que separa la Segunda B de la Tercera.