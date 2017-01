Duelo por la permanencia

Después de la clara victoria en Valverde del Camino, la UD Roteña regresa al Arturo Puntas Vela con el deseo de brindar una alegría a sus seguidores, que no ven ganar a su equipo como local desde hace bastantes semanas. No obstante los buenos números de los pupilos de José Luis Otero como visitantes están permitiendo la escalada hasta dejar atrás el descenso. La cita de hoy se antoja complicada a pesar del mal momento que vive el Chiclana, inmerso en una crisis que ha coincidido con la llegada de Arteaga al banquillo. Los rojillos quieren pescar en río revuelto para quedarse con tres puntos que les ayudarían a seguir creciendo en su objetivo por la permanencia.

La actualidad de la Roteña sigue marcada por las bajas, ya que Barri, Vicente Beltrán y Reales se encuentran lesionados; Juan Hermida se cae al estar enfermo y José Pablo no puede estar en el encuentro por motivos laborales. Otero confía en que las ausencias no pasen factura y que la racha positiva del plantel se plasme con un resultado favorable como local. El equipo ha perdido sólo un partido de los últimos ocho, lo que confirma que con 15 puntos de 24 posibles está en el camino para no ser uno de los seis peores al finalizar la competición.

La plantilla del Chiclana ha tratado de aislarse de la polémica por la salida de Samuel y Caballero y entrenar con normalidad, aunque Vela, Julio Periano, José Mari, Fran Mejías y Agustín causan baja. La buena noticia es el regreso de Fuster al club blanco, procedente del San Fernando B, donde militaba desde el año pasado. El isleño llega como agua de mayo al centro del campo chiclanero, donde ya cuajó una gran campaña. Curiosamente Otero, el técnico rival, fue el último entrenador que más cerca estuvo de devolver al Chiclana a Tercera, en la temporada 2014-15.