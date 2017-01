Duelo por la permanencia

Uno de los partidos esperados. El San Fernando afronta hoy un duelo con el recuerdo en mente de aquel dos a tres que el Ejido le endosó en la tercera jornada al cuadro azulino en el Iberoamericano de Bahía Sur. Desde entonces, el equipo de Antonio Méndez espera el partido de vuelta como agua de mayo y hoy tiene la oportunidad de sacarse esa espinita que el cuadro almeriense le clavó en el partido celebrado en La Isla.

Es un duelo directo por la lucha por la permanencia y, haciendo números, si los de La Isla consiguiesen la victoria, habrían alejado a su rival en cuatro partidos de diferencia en pos de esa ansiada permanencia, mientras que, para los almerienses, se trata de un partido a vida o muerte, no en vano el hecho de caer derrotado puede ser transcendental en sus posibilidades de estar el año que viene en Segunda B.

Por ello será un encuentro con el cuchillo entre los dientes, donde el poner toda la carne en el asador va a ser poco y donde ambas escuadras tendrán como compañeras la ansiedad, un poco más el equipo que hará las veces de local.

En el aspecto deportivo, los de La Isla viajaron ayer hasta tierras almerienses con varias e importantes bajas. En un principio, por lesión no han podido ser de la expedición ni Sergio Castillo, ni Fran Martínez. Por este motivo el centro de la zaga del cuadro azulino se ha quedado bastante tocado ya que los dos centrales eran, precisamente, la pareja habitual a finales del pasado año. Sus sitios serán ocupados por los otros dos centrales con los que cuentan los de La Isla, Regino y el recién aterrizado Rubén García que cuenta sus partidos desde que llegó, como titular.

Otra sensible baja, en este caso por sanción, será la de Lolo Garrido. El centrocampista jerezano cumple ciclo de tarjetas y, por este motivo tendrá que cumplir un partido de sanción. Lolo Garrido ha sido de los fijos de Ñoño Méndez en el centro del campo desde que se lesionase Galindo que, precisamente, se ha recuperado satisfactoriamente de su lesión y ha sido convocado por primera vez este año. El portuense se jugará la plaza en el titular con Jorge Herrero para suplir la ausencia de Garrido.

El cuarto en discordia será el recientemente fichado Bruno Herrero, hermano de Jorge. El jerezano no ha podido ser de la expedición al no llegar el tránsfer de su último equipo en La India, por lo que no podrá ser utilizado por el técnico azulino.

Esto, unido a las ya sabida baja esta semana de Edgar, que se marchó al Arandina, deja al equipo con muchas ausencias por lo que el jugador del juvenil Manu formó parte de la expedición que partió ayer con rumbo a El Ejido.

Por su parte, el conjunto almeriense, que viene de perder su partido ante el Granada B en la pasada jornada se encuentra, con 22 puntos en zona de descenso, empatado con el Huelva, en promoción y a un solo punto de la salvación.

En otro orden de cosas, cabe señalar que el equipo azulino está de luto porque en el día de ayer fallecieron dos personas relacionadas con el equipo azulino. La primera de ella fue Antonio Martín, preparador físico del equipo isleño en el ascenso del año 1994 y el segundo el padre del directivo Paco Rivero. Descansen en paz.