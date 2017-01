Duelo de contrastes con el reto de seguir arriba

El Cádiz vuela a Baleares con la firme intención de no bajarse de la nube que desde hace un par de meses le mantiene en las alturas gracias a sus excelentes prestaciones, mucho mayores de lo que se esperaba al comienzo de la temporada del regreso a la categoría de plata. El motor del equipo amarillo no se detiene pese a un dubitativo arranque de 2017 que no le ha impedido seguir avanzando para acercarse poco a poco al gran objetivo. Sin atravesar su mejor momento, se resiste a levantar el pie del acelerador y ha sido capaz de sumar seis puntos de los nueve disputados en el nuevo año -victorias contra el Elche (2-3) y el Almería (1-0) y derrota frente al Real Valladolid (0-1)-. Con la tranquilidad que dan los 36 puntos visita a un Mallorca en apuros en la primera salida de la segunda vuelta, programada a partir de las seis de la tarde en el Iberostar Estadio, televisado en directo a través de los operadores habituales: LaLiga 1|2|3, Vodafone, Orange y Telecable.

El conjunto gaditano se presenta en Palma como tercer clasificado ante un contendiente al que saca una apreciable ventaja de 12 puntos y sobre el que está 15 posiciones por encima antes del comienzo del 23º capítulo del campeonato de la regularidad. Se trata, por tanto, de un duelo de necesidades radicalmente opuestas. Los bermellones, al borde de la zona de descenso, se hallan en una situación alarmante y no pueden permitirse un tropiezo que les complique aún más la vida. La presión es máxima. Los amarillos, enclavados desde hace seis jornadas en la parte alta, en puestos de promoción de ascenso, acuden sin agobios aunque con la misma ambición de siempre. Ahora que se han acostumbrado a residir entre los mejores quieren conservar los galones arriba. Es la mejor manera de trazar el camino hacia la permanencia. La salvación está encarrilada pero ni mucho menos conseguida. El reto del Cádiz es amarrarla cuanto antes -llegar a los 50-51 puntos- y si además la competición le permite meterse en la pelea por la promoción, mejor todavía.

El hambre de victoria es doble en el ecuador del torneo. Ya no es sólo por el objetivo inicial de renovar la continuidad en Segunda División A, a la que tanto costó le volver -seis temporadas-. Esa es la prioridad absoluta, pero a la vez que está abierta la lucha por la primera meta se libra una batalla aún más ilusionante, la de agarrar alguna de las seis plazas más altas de la tabla. Ya que a estas alturas de la Liga atesora méritos, no va a renunciar a una bonita puja. Carpe diem. Toca disfrutar el presente a medida que construye el futuro. Partido a partido. Punto a punto. Sin olvidar de dónde viene, la realidad es que una victoria esta tarde consolidaría a los gaditanos en el tercer puesto y se situarían a sólo tres puntos del Girona, segundo y en plaza de ascenso directo.

La misión en la isla de Mallorca es difícil pero nada es imposible, como ya está más que demostrado una vez que el Cádiz ya se ha medido a todos los rivales. Álvaro Cervera confesó el viernes que el bermellón fue el mejor equipo que ha pasado por el Carranza hasta la fecha. Entonces estaba entrenado por Fernando Vázquez y aquel encuentro de la primera vuelta acabó con empate a uno. Los malos resultados propiciaron un relevo en el banquillo, del que ahora es inquilino Javier Olaizola, encargado de intentar extraer el supuesto potencial de una plantilla que en teoría debería pugnar por otros retos.

Cervera se obligado a hacer al menos tres modificaciones en el once inicial por las bajas de los sancionados Sankaré -expulsado ante el Almería- y Abdullah -cinco amonestaciones- y el lesionado Nico Hidalgo, con problemas musculares. En principio Servando parece destinado a entrar en el centro de la defensa, como en la segunda parte del choque contra el conjunto almeriense. Eddy Silvestre apunta a la titularidad en la media y el técnico debe elegir entre Aitor y Salvi en una banda. Quizás dé la oportunidad al onubense, autor del golazo del triunfo el pasado fin de semana. Cervera reconoció que está siendo injusto con él. El resto del equipo será el bloque habitual: Alberto Cifuentes, Carpio, Aridane, Brian, Garrido, Álvaro García y Alfredo Ortuño.

El equipo amarillo está llamado a ofrecer su versión más eficaz para contar con opciones de éxito en Son Moix. No se trata sólo de desplegar orden defensivo durante los 90 minutos ante un rival que saldrá a por todas. El preparador cadista afirmó en la previa del encuentro que es necesario llegar al área contraria para intentar desactivar a un rival que si toma el mando lo puede hacer pasar mal a la escuadra visitante, que no pierde fuera de casa desde el pasado mes de noviembre, cuando cayó por la mínima ante el Nástic de Tarragona.