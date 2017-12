Doblas se va a Filipinas

él fue el que cariñosamente inventó el nombre de 'mi banda' al equipo isleño desde principio de temporada y así lo dejaba ver en su cuenta Twitter cada vez que el conjunto azulino realizaba una gesta. Él ha sido durante seis meses el bastión donde se apoyaban sus compañeros, su pañuelo de lagrimas, su base para solucionar los mil y un problemas que el San Fernando, y el plantel azulino, han padecido desde que, prácticamente, comenzó la temporada.

Pero es la hora de irse, de mejorar, de buscar una salida y eludir los problemas que día a día padece el San Fernando. Se va el capitán, se va Toni Doblas. Su destino el Ceres La Salle de Filipinas, equipo que dirige un Risto Vidakovic al que conoció con tan sólo 18 años y donde estuvo la pasada temporada el isleño Adrián Gallardo y donde se ocupa de la preparación física otro viejo conocido de La Isla, Pepe Losada. Se va el capitán y fue despedido en loor de multitudes.

Pocas veces se han visto tantos jugadores en una rueda de prensa, pero ayer sus compañeros quisieron homenajear, en cierta manera, lo que Toni Doblas ha sido para ellos desde que llegase al San Fernando.

Gran parte de la plantilla azulina se dio cita en la sala de prensa para estar presente en el adiós de alguien que ha sido mucho para ellos. La respuesta fue, cuando terminó su alocución, de una sonora y cariñosa salva de aplausos sobre su persona, posiblemente en reconocimiento al esfuerzo y al haber afrontado complicados momentos con veteranía y valentía.

"No soy de los que gustan las despedidas y por ello seré muy breve", comenzaba comentando el ya ex cancerbero azulino que argumentaba que "llegué a un gran proyecto que se desenvolvió de manera convulsa. Me quedo con seis meses entre grandes gentes como lo han sido mis compañeros, y me quedo con un trocito del San Fernando en mi corazón, pero es el momento de marcharme, soy honesto conmigo y con mi forma de pensar y siempre es bueno mejorar en la vida".

Toni Doblas era claro al señalar que "es cierto que el capitán es el último en abandonar el barco, pero pienso que, con mi marcha, lo que hago es soltar un poco de lastre a un equipo que tiene serios problemas económicos y donde mi contrato solamente hace tener una losa más", afirmaba.

El portavoz del equipo azulino, Manuel Gómez Fontao Noly quería también dejar a las claras que "Toni nos ha dado todo tipo de facilidades y la marcha del portero traerá la llegada de Miguel, que actualmente está cedido en el Arcos y que está realizando una gran labor, por lo que mañana mismo (hoy para el lector) se incorporará al equipo".

Doblas también señaló que "con David y Miguel, la portería quedará en muy buen recaudo y lo cierto es que el San Fernando tiene entidad para poder conseguir la permanencia un año más y eso es lo que le deseo".

Para finalizar, Noly dio las gracias a Toni Doblas en nombre de la directiva, por el gran comportamiento que ha tenido en estos meses, deseándole lo mejor del mundo en el futuro.

Se va para mejorar el capitán, el pilar del San Fernando, el hombro donde el plantel descansaba, el portavoz del equipo.