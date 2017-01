Djokovic remonta a Verdasco y se cita con Murray en la final de Doha

A sólo siete días de comenzado el año, el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic afrontarán su primer gran duelo de la temporada, cuando se enfrenten mañana en la final del torneo de tenis de Doha.

Murray, número uno del mundo desde noviembre, logró hoy su pasaje para la definición al derrotar por 6-3 y 6-4 al checo Tomas Berdych, tercer favorito en el certamen qatarí.

Djokovic, desplazado al segundo lugar por Murray y defensor del título en Doha, debió sufrir mucho más para lograr su boleto, ya que levantó cinco puntos de partido antes de derrotar por 4-6, 7-6 (9-7) y 6-3 al español Fernando Verdasco.

El de mañana será el trigésimo sexto enfrentamiento entre el británico y el balcánico, que lidera 24-11 el duelo entre ambos, aunque Murray se impuso la última vez en la final del Masters de Londres, cuando se garantizó el número uno del ranking en el cierre de la temporada pasada.

Como a lo largo de toda la semana, el camino de los dos resultó muy diferente. Tanto en la segunda ronda como en octavos, había sido Murray el que debió esforzarse por más de dos horas para sacarse de encima los duelos ante el austríaco Gerald Melzer y el español Nicolás Almagro.

Por el contrario, Djokovic había logrado victorias plácidas ante el argentino Horacio Zeballos y ante el veterano checo Radek Stepanek.

Hoy fue todo distinto y el que estuvo a punto de despedirse de forma prematura fue el serbio. Verdasco, número 42 del mundo, lo tuvo contra las cuerdas en el tie break del segundo set. Disfrutó de un 6-2 a favor y después tuvo una pelota más para cerrar el encuentro, pero acabó sucumbiendo ante el campeón de 12 Grand Slam.

"Es uno de los partidos más emocionantes que he jugado y no recuerdo un partido en el que haya salvado cinco pelotas de partido", contó Djokovic, segundo del ranking, en la capital qatarí.

"Hice buenas cosas durante los match points e intenté que Fernando jugara una pelota más", agregó.

En realidad, el balcánico ya había conseguido dos veces antes levantar cinco match points: en Halle 2009 ante el francés Florent Serra y en Shanghai 2012 ante Murray.

Tras ganar Roland Garros en junio y completar el "career Grand Slam", Djokovic bajó el nivel que le llevó a dominar el circuito con puño de hierro y sólo ganó un título desde entonces.

A pesar de su gran partido, Verdasco no pudo ocultar su decepción por la derrota. "Por supuesto ahora estoy triste. Al final, nunca quieres perder así contra nadie, no importa el número de su ranking y no importa su nombre", se lamentó el español

"Cuando tienes cinco puntos de partido, es muy duro perder después de lo bien que había jugado y lo cerca que estaba. Eso es bastante normal", dijo Verdasco, que igualmente destacó su buen inicio de año con el arribo a la semifinal.

Más sencillo resultó la tarea para Murray, que necesitó una hora y 41 minutos para superar a Berdych.

El número uno del mundo, que no pierde un partido desde que cayó ante el argentino Juan Martín del Potro en septiembre del año pasado por la semifinal de la Copa Davis disputada en Glasgow, extendió a 28 el número de encuentros ganados de manera consecutiva.

El británico aspira a unirse al selecto grupo de nueve tenistas que lograron una racha de 30 partidos o más seguidos en la era abierta, que encabeza el argentino Guillermo Vilas con 46 victorias en fila.

Djokovic, tercero en ese listado con 43 éxitos, con uno menos que Ivan Lendl y uno más que John McEnroe, aspira a cortarle la racha mañana en el primer cruce de 2017.