Detenido el campeón de Europa de 5.000 metros Ilias Fifa en un operación antidopaje

El campeón de Europa de 5.000 metros de atletismo, Ilias Fifa, ha sido detenido en la mañana de este miércoles en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), por la Policía Nacional, en una operación contra el dopaje en el deporte.

Según han informado fuentes policiales, se están haciendo varios registros en poblaciones del área metropolitana de Barcelona y en otros puntos de España, fruto de una investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró.

Fifa, de 28 años, es un atleta de origen marroquí, nacionalizado español desde julio de 2015, que en 2016 se proclamó en Amsterdam campeón de Europa de los 5.000 metros, por delante del también español de origen marroquí Adel Mechaal.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, fue abierta el pasado mes de junio como consecuencia de una denuncia de la Policía Nacional, por un presunto delito contra la salud pública, por la presunta utilización de medicamentos prohibidos. Dentro de estas diligencias, la jueza ha ordenado diez entradas y registros en domicilios de Cataluña (Santa Coloma de Gramenet, Mollet, Esplugues y Arenys de Mar), Guadalajara y Valencia.

Uno de estos domicilios es la residencia habitual de Fifa, una de las tres personas que, hasta el momento, han sido detenidas en esta operación antidopaje, de la que se ocupa la Unidad Central de Delitos contra las Personas de la Policía Nacional.

Una historia emotiva con entreacto infeliz

Once años después de penetrar en territorio español en los bajos de un camiónprocedente de su Tánger natal, el atleta Ilias Fifa ha pasado en apenas un año de proclamarse en Amsterdam campeón a ser detenido.

Cuando el 10 de julio de 2016 ganó en Amsterdam la medalla de oro en la final de 5.000, la figura de Ilias Fifa fue expuesta como ejemplo de superación, de tránsito feliz entre la miseria y la gloria deportiva. Después de su victoria tuvo un recuerdo emotivo para su familia marroquí. "Mi familia está lejos, en Marruecos, algunos en Barcelona. Mi madre lo estaba viendo por la tele. Regalo esta medalla a mis compañeros de entrenamiento, a mi entrenador, a la Federación Española, al FC Barcelona y a mi familia", dijo.

Ilias Fifa ha seguido en España una trayectoria ascendente bajo los cuidados técnicos de Rafa Caro. Con la nacionalidad española desde julio del 2015, Fifa no atendió en su momento la llamada de la Federación de Marruecos y se decantó por representar a España. "No me jugué la vida viniendo aquí para nada. Yo me siento español", declaró entonces.

A su llegada a la península ingresó en un centro de menores de Santa Perpetua de Mogoda, después en otros centros de inmigrantes antes de vivir en un piso tutelado por la Generalitat de Cataluña. Su vida atlética comenzó al incorporarse a la Agrupación Atlética de Cataluña, donde recibió los consejos de su primera entrenadora, Esther Rodríguez, antes de ponerse en manos de su actual entrenador, Rafa Caro.

Después pasó a la Agrupación de Atletismo de Cataluña y, por último, se integró en la sección de atletismo del FC Barcelona, camiseta con la que compite en la actualidad. A diferencia del subcampeón de Europa, Mechaal, que en algunos momentos simpatizó con el separatismo catalán, Fifa no tuvo ningún empacho en envolverse en la bandera española para dar la vuelta de honor como campeón de Europa en el estadio Olímpico de Amsterdam.