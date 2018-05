Derrota para cerrar el curso

El compromiso entre el Arcos y el Sevilla C era intrascendente, no contaba con apenas atención. Ninguno de los dos conjuntos se jugaba nada relevante, salvo los tres puntos y el orgullo de ganar el último partido de la Liga regular de este Grupo X de Tercera División. El Arcos consiguió la permanencia la semana pasada tras vencer en Castilleja, por lo que los deberes ya estaban hechos. El Sevilla C, por su parte, disputó un choque correcto y serio. Los jugadores hispalenses demostraron poseer grandes dotes futbolísticas, pese a no contar con algunos nombres importantes. El filial es un equipo joven y bien preparado físicamente, además de muy rápido, y ha terminado la temporada de la mejor forma posible, ganando.

En el minuto 68 llegó el momento más reseñable de la cita, el gol de Luis García, un zurdazo desde fuera del área imparable.