Derbi provincial de altos vuelos

Mucho más que atractivo. El partido que se disputará en la tarde de hoy en el Iberoamericano de Bahía Sur ha levantado una enorme expectación en las localidades gaditanas de San Fernando y La Línea, no en vano se trata del único derbi provincial de esta campaña en La Isla. El mismo viene marcado por dos equipos que han dado mucho que hablar esta temporada en el grupo IV de la Segunda División B.

Por una parte está el equipo local, el cuadro de José Pérez Herrera. Los isleños, tras unos comienzos titubeantes, han cogido y de qué manera el pulso a la competición y, hoy por hoy, son un rival temible para cualquier adversario. Todavía no saben, si exceptuamos los despachos, lo que es ceder una derrota en su feudo y sus últimos resultados asombran ya que han conseguido 17 de los últimos 24 puntos disputados. Esto los ha catapultado a la zona noble de la clasificación con 18 puntos.

Pero es que, por otra parte, está la Balona. El equipo de La Línea se encuentra con 20 puntos en su casillero, con tan sólo dos de ventaja sobre unos azulinos isleños que, en caso de victoria, rebasarían a un adversario que comenzó la temporada de manera fulgurante, entrando en los favoritos y apuntándose a las quinielas que le daban como posible conjunto para terminar la temporada entre los cuatro primeros.

Si este encuentro se hubiese disputado hace apenas cinco jornadas, el argumento sería muy diferente, ya que los albinegros estaban en su momento más dulce y los isleños solamente comenzaban su remontada. Está claro que era impensable la rivalidad tan extrema con la que ambos contendientes llegan al choque. De ahí la tremenda expectación en torno al encuentro, que hará que las gradas del estadio ubicado en el complejo de Bahía Sur, y a pesar de que la directiva ha decretado el choque como medio día del club, registre la mejor entrada de la temporada. A lo atractivo del encuentro en sí se une el que no haya competición en Primera División, situación que hace que los indecisos no acudan al campo a veces. Hoy no hay excusas.

En el apartado deportivo, los isleños cuentan con una baja importante, muy importante. Uno de sus jugadores en extraordinario momento no podrá ser de la partida, pero ni hoy ni al menos en las cuatro próximas jornadas. La rotura en el isquio de la pierna derecha de Pedro Ríos mantendrá fuera al jerezano. Su plaza será ocupada, con casi total seguridad, por Óscar Martín, una vez recuperado totalmente de sus molestias. Otra baja importante será la de Javi Casares. El extremo no termina de recuperarse de sus molestias en el costado y Pérez Herrera no quiere forzar su reaparición.

Todo ello en el apartado negativo. En el positivo, el técnico azulino recupera para el choque a Bruno Herrero tras cumplir su partido de sanción. El centrocampista se jugará una plaza en el equipo titular con Galindo ya que el portuense mejora considerablemente con el paso de las jornadas y realizó una destacada actuación en la victoria del domingo en Lorca.

También se jugarán una plaza en el centro de la zaga Sergio Noche, que por primera vez fue titular en tierras lorquinas, y Lolo Guerrero, al que dio descanso el técnico en el brillante triunfo por 2-4 de hace una semana.

Por lo demás actuarán los mismos, incluida la continuidad en el once inicial de la nueva perla del equipo isleño, Chris.