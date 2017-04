Derbi con mayúsculas en La Isla

El partido de los partidos. Esta tarde San Fernando tiene que ser una fiesta entorno a su equipo de fútbol, no en vano, el cuadro que dirige Antonio Méndez se juega su permanencia. En caso de salir victoriosos, los isleños, alejarán en más de seis puntos al que esté cuarto por la cola y que marca el descenso directo a Tercera División. Diferente será el mirar la plaza de promoción, aunque los isleños estarán, igualmente, pendientes del partido que disputarán el Jaén y el Extremadura. En caso de ganar los jiennenses, también se pondrían los de Almedralejo a seis puntos, aunque el gol-average con los azulinos pertenece a los extremeños.

Por ello, el Iberoamericano será una fiesta, con los aficionados animando al equipo como si de un auténtico partido de play-offs se tratarse, como si el fútbol tuviese que ser lo que es, una gran fiesta del deporte, como si se le fuese la vida en ello.

El cuadro de San Fernando tiene cuatro bajas para el choque, de las que dos son por sanción federativa, concretamente Francis y Galindo, que fueron titulares en Jumilla pero vieron la quinta amonestación. Y otras dos por lesión, Óscar Oliva, que tiene problemas en el tobillo y Jorge Herrero, que se recupera de su lesión en el cuádriceps.

Por lo demás, todos disponibles, todos entrenando a tope durante la semana para conseguir tener un puesto en el titular, todos mentalizados de que el partido ante el cuadro linense no es un encuentro más, es el partido con mayúsculas de la temporada, el de certificar una gran campaña, el de recoger los frutos sembrados durante tantos meses.

El poder dar a conocer el once inicial que salte al terreno de juego del Iberoamericano a partir de las siete y media de la tarde es una odisea, porque Antonio Méndez, como es habitual en él, guarda con recelo los hombres que saldrán en el titular. De todas maneras no es descabellado pensar que el equipo formará casi con el mismo once que consiguió una gran victoria en Jumilla, siempre dejando fuera a los sancionados. Lo normal es que Dani Martínez, que sorprendentemente no estuvo en el titular el pasado domingo, y Zelu sean los hombres designados para ocupar las plazas vacantes.

Ñoño Méndez señalaba del partido que "es un partido grande, digno de unos play-offs, donde el ambiente tiene que ser grande como el encuentro y nosotros tenemos que estar a la altura del mismo. Si hacemos las cosas como la estamos realizando en los últimos encuentros no creo que se nos resista una victoria que es importante porque es recoger el trabajo de casi toda la temporada. Lo importante de todo esto es que dependemos de nosotros y que tenemos que poner toda la carne en el asador".

Por su parte, para la Balona todo lo que sea puntuar supondrá un salvoconducto virtual para la permanencia. El triunfo, un certifcado en toda regla. Julio Cobos desplaza a todos sus efectivos, aunque Olmo lo hace lesionado. Serán muchos los aficionados que acompañen al equipo en este penúltimo desplazamiento.

El técnico, al tratarse de un desplazamiento muy cercano, determinó que viajasen no ya todos los disponibles, sino todos los integrantes de la plantilla, primero para hacer piña, segundo para prevenir posibles adversidades de última hora y tercero por si se da el caso de que haya algo que celebrar en la caseta.

En cuanto a la alineación inicial, Cobos, como es norma en él, no ofrece una sola pista, pero después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos y de que su revolución post-Mérida le haya dado tanto resultado se antoja poco probable que introduzca cambios en el once.