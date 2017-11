Demasiado castigo para el Chiclana Industrial

Un gol legal anulado, un penalti clarísimo no pitado, la constante mala suerte de cara a portería y un pésimo trío arbitral fueron los ingredientes para que se fraguara un castigo demasiado grande para el Chiclana Industrial. Un fallo defensivo dió la victoria al Conil en el que ha sido el peor partido que se ha visto en El Fontanal desde hace mucho tiempo. Demasiado premio para unos y demasiada injusticia para otros. Así es el fútbol, o eso dicen.

Los chicos de Bolli no les regalaron nada a los amarillos, se enfrentaron de tú a tú desde el primer minuto y tuvieron ocasiones de sobra para empatar e incluso ganar, pero de nuevo la suerte sonríe al club que visita su feudo, que no necesita jugar su mejor fútbol para llevarse el botín del feudo industrialista. Unos y otros coinciden que el empate hubiera sido el resultado más justo, porque ninguno de los dos contendientes tuvieron su mejor día.

La primera media hora fue de dominio amarillo, encerrando a los locales en su área y aproximándose peligrosamente a la portería de Carlos Parra. Dani Guerrero tuvo que coserse el balón a la bota para cruzar todo el campo y marcar en el 29', pero el colegiado anuló el tanto por un inexistente fuera de juego. Esa sería la tercera ocasión clara de gol del delantero y la primera de una serie de catastróficas desdichas para el conjunto rojinegro. Seis minutos después Gabi avisó con un trallazo que se estrelló contra el travesaño. El Conil empezaba a sufrir. En el 40' el colegiado pitó penalti a favor del Industrial pero no lo concedió tras hablar con su juez de línea, a pesar de que lo tenía clarísimo. Otro mazazo para los locales.

Tras la reanudación, siguió el asedio chiclanero, poniendo a los amarillos en verdaderos apuros, pero un fallo defensivo en el 52' posibilitó el gol de Cota desde la esquina frontal del área. Los de Bolli no bajaron los brazos pero tras el gol no eran capaces de centrarse en el partido y sus pases eran imprecisos y con cierta ansiedad. Muy pronto empezó el rival a perder tiempo en los cambios, ante un trio arbitral que no solo lo permitía sino que además lo fomentaba. El Industrial reaccionó en el último cuarto de hora, apabullando de nuevo a los visitantes, pero con la fortuna negada de cara a portería.