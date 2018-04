Decisivo desplazamiento a Marbella de los Sub 16 y Sub 18 del CR Atlético Portuense

Mañana sábado tiene el Club de Rugby At. Portuense un decisivo desplazamiento a Marbella con sus equipos Sub 16 y Sub 18. Ambos conjuntos, que se encuentran en la segunda fase de la competición en el grupo elite, aspiran a alcanzar el título andaluz y poder clasificarse para jugar el Campeonato de España. Las dos categorías las encabezan Marbella y Atlético Portuense cambiándose el orden, por lo que del resultado de estos encuentrossabatinos dependerá en gran medida cuáles serán campeones de Andalucía. Comenzarán los Sub 16 a las 13:45 horas y a la conclusión de este saltarán los Sub18 a las instalaciones del Marbella Rugby. Por su parte, también mañana se desplaza el equipo sénior masculino a Granada para jugar su último partido de la temporada contra el Univ. Granada en las instalaciones de Fuentenueva, a partir de las 16:00. Es vital conseguir la victoria para terminar la competición como tercero y no verse adelantado por el CAR de Sevilla, cuarto clasificado que se encuentra a dos puntos. Para completar la intensa jornada, los mas pequeños (Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14) se desplazan a Sevilla para participar en el séptimo Encuentro Ibérico de escuelas de rugby, con la participación de clubes procedentes de distintas ciudades de Andalucía y de Portugal. El encuentro se jugará a partir de las 10:00, desarrollándose hasta aproximadamente las 16:00 en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Cabe resaltar también la participación del jugador portuense Jaime Arana Meme con la selección andaluza Sub 14 en el Campeonato de España de selecciones territoriales, a celebrar en Puertollano.

Jaime Arana Sánchez Meme, en acción en un partido de la actual temporada disputado contra Jaén, formará parte de la selección andaluza Sub 14 que jugará el Campeonato de España de selecciones territoriales.